Борис Джонсон і наречена шукають гроші на ремонт квартири. Офіційного бюджету їм не вистачає

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і його наречена Керрі Саймондс обговорюють різні варіанти фінансування ремонту квартири на Даунінг-стріт.

За інформацією BBC News, вони навіть розглядають можливість створення благодійного фонду, щоб залучити пожертвування.

Пара живе у квартирі з чотирма спальнями за адресою Даунінг-стріт, 11, над офіційною резиденцією міністра фінансів.Там жили і кілька їхніх попередників, тому що вона значно більше за квартиру над резиденцією прем'єра сусідству - на Даунінг-стріт, 10.Джонсон і Саймондс в'їхали в цю квартиру в липні 2019 року, а в квітні минулого року народився їх спільний син Вілфред.

За словами джерел BBC News, ремонт вже практично завершили і зараз йдуть обговорення на високому рівні, щоб вирішити, хто буде за нього платити.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства може витрачати до 30 тис. Фунтів на рік на ремонт і облаштування службового житла. Нинішні обговорення стосуються витрат, що перевищують цю суму.

Речник прем'єра відмовився від коментарів і сказав, що всі подробиці ремонту будуть опубліковані в належний час.

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Першою про можливість створення благодійного фонду написала газета Daily Mail.У статті таблоїду йдеться, що офіційною місією фонду може бути збереження і реставрація всього комплексу урядових будівель в будинках 10 і 11 по Даунінг-стріт, але справжня його мета - оплатити ремонт квартири, де живуть Джонсон і Саймондс. Таблоїд також підкреслює, що ідея створення фонду не нова: у США президенти таким чином покривають додаткові витрати на ремонт Білого дому, що виходять за заплановані на це 100 тис. доларів бюджетних коштів.

Британські ЗМІ пишуть, що саме наречена прем'єра займається виборів шпалер, предметів інтер'єру та інших деталей.Повідомляється, що вона найняла Лулу Літл, співзасновницю фірми Soane Britain, яка пропонує дорогий інтер'єрний дизайн і меблі британського виробництва з використанням екологічних матеріалів і традиційних ремесел.

Серед клієнтів фірми - дорогі готелі, наприклад лондонські Connaught і Claridges, ресторани і закриті джентльменські клуби; вона також займається інтер'єрами яхт і приватних будинків.Джерело BBC News підтвердило участь Літл у "прем'єрському" ремонті.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Майстерню Лулу Літл незадовго до пандемії відвідав принц Чарльз

Востаннє квартира на Даунінг-стріт, 11 ремонтувалася в 2011 році, коли там жив тодішній прем'єр Девід Кемерон з дружиною і дітьми. Всі витрати понад належні 30 тис. фунтів бюджетних коштів він сплатив зі своєї кишені. Опозиція вважає, що Джонсон має вчинити так само; вона також вказує на можливий конфлікт інтересів.

Прем'єр-міністр Великобританії отримує за свою роботу платню (у поточному фінансовому році - понад 75 тис. фунтів стерлінгів) і ще одне платню як члена парламенту - без доплат це близько 82 тис. фунтів на рік.

Після вирахування всіх податків і соціальних відрахувань залишається близько 109 тис. на рік (151 тис. доларів.

Шотландська національна партія назвала ідею створення фонду для ремонту квартири "вкрай непристойною".

А депутат від опозиційної Лейбористської партії Сара Оуен написала прем'єр-міністрові листа з проханням розповісти про використання грошей платників податків на ремонт резиденції.Суспільство "справедливо очікує чесності, сумлінності і прозорості, коли мова заходить про витрачання бюджетних коштів", пише депутат.