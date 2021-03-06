Найстаріша у світі дика пташка стала мамою. Їй 70 років

Автор фото, Jon Brack/Friends of Midway Atoll NWR Підпис до фото, Пташеня Уіздом вилупилося ще в лютому, але дізнались про це тільки цього тижня

70-річна самиця темноспинного альбатроса на прізвисько Уіздом (від англ wisdom - "мудрість") висиділа пташеня на американському атолі Мідвей.

Про це повідомила Служба охорони рибних ресурсів і диких тварин США (USFWS).

Батьком пташеняти став альбатрос на ім'я Акіакмай, який є партнером Уіздом з 2012 року.

Зазвичай альбатроси створюють пару на все життя, однак Уіздом пережила всіх своїх партнерів.

"Щоразу, коли Уіздом повертається, ми отримуємо нові дані про тривалість життя морських птахів і про те, як вони вирощують пташенят, - каже біолог USFWS Бет Флінт. - Її повернення не лише викликає жвавий інтерес, але й допомагає нам дізнатися більше про те, як краще захистити цих чудових морських птахів і забезпечити їм місце існування для виживання в майбутньому".

Пташеня Уіздом вилупилося ще в лютому, але дізнались про це тільки цього тижня.

"Уіздом відклала яйце в один з останніх днів листопада, - пояснює Служба охорони рибних ресурсів і диких тварин США. - Після цього вона повернулася в море на пошуки їжі, а висиджувати малого залишився її партнер Акіакмай. Батьки-альбатроси разом висиджують яйце і разом годують пташеня".

Птах-довгожитель

Експерти USFWS вважають, що за життя в Уіздом народилося від 30 до 36 пташенят. Альбатроси відкладають яйця не щороку і, зазвичай, тільки одне.

Автор фото, Jon Brack/Friends of Midway Atoll NWR Підпис до фото, Уіздом відклала яйце в листопаді 2020 року

Середня тривалість життя темноспинних альбатросів складає від 12 до 40 років. Але Уіздом стала птахом-довгожителем - вчені вперше помітили її та окільцювали на атолі Мідвей у 1956 році. Тоді їй було близько п'яти років.

З початку жовтня атол Мідвей стає місцем гніздування мільйонів альбатросів. За даними американських вчених, тут збирається близько 70% світової популяції темноспинних альбатросів та близько 40% популяції іншого різновиду цих птахів - чорноногих альбатросів.

Інкубаційний період для пташенят альбатроса зазвичай становить 65 днів, більшість з них вилуплюються на атолі Мідвей у січні або лютому.

Уіздом вважають найстарішим диким птахом, але пернаті, що живуть в неволі, можуть прожити ще більше. Деякі австралійські папуги какаду живуть у клітках близько 80-90 років, а в дикій природі - щонайменше 30-40 років.

Автор фото, Jon Brack/Friends of Midway Atoll NWR Підпис до фото, Батьки-альбатроси разом висиджують яйце і разом годують пташеня