Смертельна аварія українців у Польщі. Що відомо про загиблих і постраждалих

Автор фото, Darek Delmanowicz / PAP

Внаслідок аварії автобуса з українцями у Польщі є загиблі та десятки постраждалих, хоча різні джерела наразі називають різну кількість смертей.

За попередньою версією, водій не впорався з керуванням.

Всі загиблі та травмовані пасажири - громадяни України.

Загиблі

За офіційними даними МЗС України загинуло шестеро громадян України.

Водночас польські медіа повідомляють про п'ять смертей. Перед цим вони також давали інформацію про шістьох загиблих - п'ятьох на місці аварії та ще одного померлого в лікарні.

Але пізніше ці дані у ЗМІ змінилися й кількість загиблих зменшилася до п'яти.

Автор фото, PAP/Darek Delmanowicz

"Перевіривши всі лікарні, де перебувають постраждалі, виявилося, що загинули п'ять людей", - цитує речника Підкарпатського воєводства Міхала Мельничука польське видання RMF24.

На сайті ж МЗС України залишається інформація про шістьох загиблих.

Агенція "Укрінформ" з посиланням на генерального консула України в Любліні Василя Павлюка передає, що з п'ятьох загиблих на місці - троє чоловіків та двоє жінок.

Зараз триває їхня ідентифікація - за даними RMF24, особи трьох з п'яти загиблих на місці вже встановили за документами, які знайшли біля їхніх тіл.

Постраждалі

Автор фото, Darek Delmanowicz / PAP

Також відомо про кілька десятків постраждалих - всього в автобусі було 57 людей (двоє водіїв), всі - громадяни України.

"35 осіб зазнали травм і були госпіталізовані до медичних закладів міст Перемишль, Ярослав, Жешув, Любачів та Рудна Мала", - йдеться у повідомленні МЗС України.

Кілька з постраждалих - у важкому стані, їхнє число у різних джерелах коливається від 5 до 14.

"Серед тих, хто перебуває в лікарні, п'ятеро - у вкрай тяжкому стані. Лікарі, на жаль, не дають жодних гарантій щодо їх одужання", - розповів генконсул Василь Павлюк "Укрінформу".

Дев'ять українців з лікарень вже виписалися.

За словами генконсула, 16 пасажирів автобуса, які майже не постраждали в аварії, перевезли до шкільного гуртожитку в місті Ярославі. На місці їм допомагає один з консулів у Люблін - працюють над тим, щоб вони повернулися додому після завершення всіх слідчих дій.

Український дипломат також повідомив, що серед потерпілих - жителі різних регіонів України, зокрема Херсонської та Запорізької областей.

Двоє водіїв автобуса - у задовільному стані і дають свідчення поліції. А автобус належить перевізнику з Тернополя.

Аварія рейсу "Познань-Херсон"

Автор фото, PAP/Darek Delmanowicz

Аварія сталася у ніч на суботу близько 2:00 за київським часом - український автобус "Познань-Херсон", що рухався до українського кордону в Перемишлі, біля містечка Кашице вдарився об огорожу дороги та злетів з віадуку в рів.

"За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся", - говорять у МЗС України.

В обох водіїв взяли кров на аналіз щодо алкоголю, повідомляє "Укрінформ". Попередні результати показують, що вони були тверезі.

Над остаточними висновками ще працює польська поліція. Розглядаються кілька версій: неправильний чи пізній маневр або ж засинання за кермом.

Польські політики, зокрема і президент Анджей Дуда, висловили співчуття України.

А українські дипломати подякували польській владі за допомогу постраждалим - попри епідемію коронавірусу вдалося швидко знайти місця у лікарнях.

Польське видання Onet передає слова заступника міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемара Краски про те, що стан більшості постраждалих стабільний, але кщо буде потреба, то їх перевезуть у спеціалізовані лікарні - для цього готові залучити гелікоптери.

Свої співчуття висловив і президент України Володимир Зеленський.