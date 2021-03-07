Керівник IKEA попереджає про можливе зростання цін

Підпис до фото, Керівник IKEA розповів ВВС про ситуацію в компанії під час пандемії

Бос IKEA заявив BBC, що побоюється, що напруженість у світовій торгівлі призведе до зростання цін для споживачів.

Єспер Бродін, генеральний директор компанії Ingka Group, яка є холдинговою компанією меблевого гіганта, розповів кореспонденту ВВС Джонатану Джозефу, що введення таких обмежень, як мита, "зазвичай не приносить користі простим людям".

Багато країн ввели нові мита та інші обмеження на імпорт в останні роки.

А Світова організація торгівлі заявляє, що торговельні обмеження зростали ще до пандемії.

"Зазвичай це призводить до збільшення витрат на товар у підсумку. І це викликає певні занепокоєння не лише в Індії, але й у всьому світі", - сказав пан Бродін в інтерв'ю ВВС.

IKEA вклала мільярди доларів в індійський ринок в межах амбітних планів розширення, але імпортує більшість продуктів, які продає в країні, від меблів до посуду.

Тому підвищення податків на імпорт, запроваджене урядом минулого року, поставило компанію у невигідне становище у порівнянні з місцевими компаніями.

Цю проблему можна вирішити, купуючи більше продуктів на місцевому ринку.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, More locally sourced products, for stores including this new one on the outskirts of Mumbai, could mitigate the impact of tariffs

Відповідальність щодо змін клімату

Проте звідки б не надходили ці продукти, пан Бродін прямо заявляє про необхідність виготовляти їх у відповідності з викликам змін клімату та сталого розвитку.

Він наголошує на важливості переробки та використанні вторинної сировини. "Матраци IKEA в майбутньому не можуть виготовлятися з первинного матеріалу. Нам потрібно знайти розумніші шляхи", - каже він.

Також він прогнозує, що IKEA буде не єдиною компанією, яка дотримується таких цінностей: "Це не благодійність, це нова економіка 2.0, нова модель бізнесу у світі".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, IKEA заявляє, що намагається скоротити використання первинної сировини у своїх продуктах

Примусова праця

Ще одним головним болем для багатьох транснаціональних корпорацій є уникнення примусової праці у їхніх ланцюгах поставок. Нещодавнє розслідування ВВС порушило питання "брудної" бавовни з китайського регіону Сіньцзян - хоча і не тієї, що використовує IKEA. Китайський уряд заперечує наявність примусової праці.

Пан Бродін погоджується з тим, що компанії мають нести відповідальність: "Це сфера, де нам потрібно працювати за єдиними світовими стандартами".

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"Для перевірки ланцюгів поставок мають бути перевірені методи", додає він.

"Чи можемо ми гарантувати, що в нас ніколи не буде порушень? Ні, але якщо це трапиться, ми виявимо їх раніше, ніж хтось інший. І ми зможемо це виправити".

Виживання в інтернеті

Закриття магазинів стало черговою проблемою для IKEA. Загалом, 80% з 445 торгових точок у всьому світі протягом останнього року якийсь час були закриті, але пан Бродін не вважає, що пандемія коронавірусу назавжди змінить роздрібну торгівлю.

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За його словами, клієнти все ще хочуть побачити товари на власні очі та отримати поради в магазині: "Більшість людей все ще хочуть сісти на диван, перш ніж його купувати".

Водночас він радіє, що компанія вклала значні кошти в інтернет-продажі до пандемії: "Ми реально не знали, наскільки нам це буде потрібно".

"Навіть попри це, на початку пандемії був період, коли ми думали, що вперше за 75-річну історію опинимося в мінусі", - додає пан Бродін.

Зрештою, прибуток компанії станом на кінець серпня впав на 29% до 1,7 млрд доларів.

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Відвідування магазинів зростає

"Ми сподіваємось, що восени відбудеться певне повернення до нової норми, - говорить пан Бродін, але застерігає - Нам потрібно бути готовими до гіршого".

Однак плани розширення шляхом відкриття 50 нових магазинів у всьому світі не зупиняють, хоча через пандемію доводиться вживати додаткових заходів безпеки у магазинах.

"У більшості країн після коронавірусу наші магазини відвідує більше людей, ніж раніше", каже він.Цього року IKEA також відкрила перший магазин в Україні.