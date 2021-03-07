Засновник Twitter виставив свій перший пост на аукціон. За нього вже дають $2,5 млн

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Співзазновник Twitter Джек Дорсі виставив свій перший пост у цій соцмережі на онлайн-аукціон, і за нього вже готові викласти 2,5 мільйона доларів.

Твіт з текстом "just setting up my twttr" ("Просто налаштовую свій твіттер"), про який ідеться, Дорсі опублікукував 21 березня 2006 року.

Лот виставлений на платформі Valuables і продається в форматі невзаємозамінного токена NFT (Non Fungible Token).

NFT - це своєрідний різновид цифрового сертифікату, який засвідчує власність на відео, фото, музику чи інший контент в інтернеті. У цьому випадку - на твіт.

В основі NFT лежить технологія блокчейну, яка також використовується у криптовалютах.

Судячи з даних платформи Valuables станом на 7 березня, лот уже готові купити за 2,5 мільйона доларів. Таку пропозицію зробив засновник компанії Bridge Oracle Хакан Еставі.

Попередньою ставкою була пропозиція засновника Tron Foundation Джастіна Сана - 2 мільйона доларів.

В разі продажу твіту, він нікуди не зникне із Twitter і так само буде доступним для перегляду. Публікація просто отримає нового власника.

Сфера NFT-активів виникла у 2017 році тому й наразі переживає справжній бум - у 2020-му році цей ринок зріс у кілька разів: загальна сума транзакцій перевищила 250 мільйонів доларів.

А вже у лютому 2020-го обсяг торгів склав 340 мільйонів - тобто більше, ніж за увесь попередній рік.

Наприкінці минулого місяця з аукціону таким чином продали мем Nyan Cat - зображення кота, який летить в космосі і залишає за собою шлейф з веселки. За цей лот заплатили 580 тисяч доларів.