У Швейцарії розпочався референдум про заборону на одяг, що закриває обличчя

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У неділю, 7 березня, у Швейцарії розпочався референдум щодо запровадження заборони носити в громадських місцях одяг, що закриває обличчя.

Всенародне голосування стало можливим після того, як ця ініціатива зібрала понад 100 тисяч підписів.

Йдеться як про традиційний мусульманський жіночий одяг - нікаб і паранджу, - так і про балаклави та інші елементи одягу, які часом одягають, приміром, футбольні фанати чи представники радикальних угруповань.

Втім, прихильники ініціативи не приховують, що першочергова мета змін до законодавства - саме боротьба з тим, що вони називають засиллям ісламу.

Прихильники заборони також вважають, що такий крок дозволить розширити права жінок - носіння того-таки нікабу, на їхню думку, ці права обмежує.

"Тиску на жінку, знеціненню її особистості немає місця в нашому суспільстві, тому ми й виступили з такою ініціативою. У нашому суспільстві показують обличчя. Це ознака нашого вільного, демократичного суспільного порядку", - заявив в розмові з Deutsche Welle Вальтер Вобманн, представник правого крила націонал-консервативної "Швейцарської народної партії".

Та згодні з таким підходом не всі. Опоненти заборони вважають, що це, навпаки, обмежить мусульманських жінок у правах. Вони, приміром, не зможуть виходити з дому і брати участь в суспільному житті.

Ухвалення змін означатиме, що носити одяг, який покриває обличчя, не можна буде на роботі, в громадському транспорті, магазинах, ресторанах тощо.

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Голосувати проти заборони швейцарців закликає уряд і більшість депутатів. Переконують, що праві політики перебільшують масштаби проблеми.

Голова федерального департаменту юстиції і поліції Карін Келлер-Суттер каже, що насправді у всій Швейцарії є лише близько 20-30 жінок, які носять одяг, що повністю покриває їхнє тіло і обличчя. Усі інші - це переважно туристки, які зупиняються в країні лише на певний час.

"Заборона на носіння одягу, що покриває обличчя, не захистить від екстремізму й тероризму. Для цього є більш ефективні методи", - вважає Келлер-Суттер.

Чимало критиків також застерігають, що запровадження заборони поставить під загрозу свободу віросповідання у Швейцарії.

Якими будуть результати голосування спрогнозувати важко. Опитування показали, що думки швейцарців розділилися: 49% респондентів мають намір проголосувати проти заборони, 47% - за. Іще 4% не визначилися.