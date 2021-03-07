Могилу Бандери в Німеччині зіпсували вандали - посол

Автор фото, Андрій Мельник / Twitter

Могила Степана Бандери в Мюнхені постраждала від дій вандалів. Про це у своєму твіттері розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені. Огидні покидьки облили її невідомою речовиною", - написав він, закликавши місцеву поліцію знайти і покарати винних.

"Який сором, що демонізацією С. Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики", - додав Мельник.

Кого саме він має на увазі, пан посол не уточнив.

На фото, яке він виклав у твіттері, навколо місця поховання провідника ОУН розкидані численні пластикові каністри.

Це не перший випадок паплюження могили Бандери в Мюнхені.

Чи не найбільше вона постраждала у 2014 році: тоді ЗМІ спершу повідомили, що могилу підірвали, проте згодом в українському МЗС розповіли, що підриву все ж не було.

Вандали натомість зламали хрест і почали розкопувати місце поховання.

Після цього могилу провідника ОУН не раз обливали фарбою чи зривали з неї прапори.

На початку лютого цього року постраждав і пам'ятник Бандери у Львові - двох молодиків, які облили його червоною фарбою, поліція незабаром затримала.

Щодо них порушили справу за статтею ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Максимальне покарання за нею - сім років позбавлення волі.

Степан Бандера був убитий у Мюнхені 15 жовтня 1959 року і похований на місцевому цвинтарі.