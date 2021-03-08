Ексдружина найбагатшої людини світу вийшла заміж за шкільного вчителя

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Маккензі Скотт - одна з найбагатших жінок у світі

Мільярдерка Маккензі Скотт вийшла заміж за викладача природничих наук у школі своїх дітей через два роки після розлучення із засновником Amazon Джеффом Безосом.

Пані Скотт є однією з найбагатших жінок у світі й віддала на благодійність понад 4 мільярдів доларів своїх статків.

Новину про її одруження з Деном Джеветтом оприлюднили на благодійному вебсайті Giving Pledge.

"Ден такий чудовий хлопець, і я радий і щасливий за них обох", - сказав пан Безос у заяві з цього приводу.

Пані Скотт, яка має близько 53 мільярдів доларів за останніми оцінками Forbes, заявила про намір віддати більшість із них на благодійність.

Значну частину пожертв вона зробила благодійним організаціям під проводом жінок, продовольчим фондам та коледжам для темношкірих.

Пані Скотт була одружена з паном Безосом 25 років і допомогла йому заснувати Amazon у 1994 році. Вона також є авторкою двох романів.

На її авторській сторінці в Amazon йдеться, що вона "живе в Сіетлі зі своїми чотирма дітьми та чоловіком Деном". Він викладає у престижній школі, куди ходять її діти.

Автор фото, Giving Pledge Підпис до фото, Маккензі Скотт з новим чоловіком

На момент розлучення у 2019 році пан Безос був найбагатшою людиною у світі, частка його капіталу в Amazon складала понад 16%. Пані Скотт отримала 4% акцій Amazon після розлучення.

Засновник Amazon регулярно змагається за титул найбагатшої людини у світі з головою Tesla Ілоном Маском, і нещодавно знову виборов у нього це звання зі статком у 177 млрд доларів.

Пані Скотт наразі посідає 22-е місце серед найбагатших людей.

Благодійність

Вебсайт Giving Pledge був створений для мільярдерів, які пообіцяли пожертвувати більшу частину своїх статків на благодійність.

У суботньому дописі пан Джеветт також засвідчив свою прихильність цій ідеї.

"Мені незвично писати про те, що я планую віддавати більшу частину своїх статків протягом життя, оскільки я ніколи не прагнув розбагатіти настільки, щоб такі наміри мали велике значення", - зазначив він.

Такі обіцянки першими зробили Білл та Мелінда Гейтс та Воррен Баффет у 2010 році. Пан Безос до цієї ініціативи не приєднався.

"Завдяки щасливому збігу обставин я одружений із однією з найщедріших і найдобріших людей, яких я знаю - і приєднуюсь до неї, прагнучи передати величезне фінансове багатство для допомоги іншим", - додав пан Джеветт у своєму листі.