У катастрофі загинув відомий французький мільярдер і депутат Олів'є Дассо

Автор фото, EPA Підпис до фото, За оцінками Forbes, Дассо посідав 361-шу сходинку в списку найбагатших людей світу

У катастрофі вертольота загинув французький депутат і мільярдер Олів'є Дассо. Вона сталася на північному заході Франції. Олів'є Дассо було 69 років.

За даними поліцейських джерел, аварія сталася ввечері в неділю в Нормандії, де у Дассо був заміський будинок.

Президент Франції Еммануель Макрон віддав шану загиблому, заявивши що Дассо любив Францію, і його смерть стала "великою втратою".

Дассо був сином промисловця Сержа Дассо, компанія якого будує військові літаки Rafale і володіє газетою Le Figaro.

2002 року Олів'є Дассо обрали до Національних зборів - нижньої палати парламенту Франції. Він був обраний від правоцентристських республіканців і представляв північнофранцузький департамент Уаз.

За оцінками Forbes, він посідав 361-шу сходинку в списку найбагатших людей світу зі статком у 6,3 млрд євро.

Дассо був батьком трьох дітей.

"Олів'є Дассо любив Францію. Капітан промисловості, законодавець, місцевий виборний чиновник, командувач ВПС в запасі: за своє життя він ніколи не переставав служити нашій країні. Його раптова смерть - велика втрата", - написав Макрон у Twitter.

У катастрофі разом з Дассо загинув також пілот, кажуть джерела. Більше на борту нікого не було.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Поліція і слідчі перекрили місце катастрофи

Французькі слідчі повідомили, що гелікоптер AS350 Écureuil розбився "під час зльоту" з приватної ділянки.

Дідусь Дассо, Марсель Дассо, заснував компанію Dassault Aviation, яка під час Першої світової війни виготовляла повітряні гвинти.

В 1986 році після смерті Марселя Серж Дассо призначив Олів'є директором стратегії цивільної авіації компанії. У 2011 році його призначили головою наглядової ради Groupe Dassault.

Пізніше Дассо покинув цю посаду, щоб уникнути конфлікту інтересів у своїй політичній кар'єрі.