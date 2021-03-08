У катастрофі загинув відомий французький мільярдер і депутат Олів'є Дассо
У катастрофі вертольота загинув французький депутат і мільярдер Олів'є Дассо. Вона сталася на північному заході Франції. Олів'є Дассо було 69 років.
За даними поліцейських джерел, аварія сталася ввечері в неділю в Нормандії, де у Дассо був заміський будинок.
Президент Франції Еммануель Макрон віддав шану загиблому, заявивши що Дассо любив Францію, і його смерть стала "великою втратою".
Дассо був сином промисловця Сержа Дассо, компанія якого будує військові літаки Rafale і володіє газетою Le Figaro.
2002 року Олів'є Дассо обрали до Національних зборів - нижньої палати парламенту Франції. Він був обраний від правоцентристських республіканців і представляв північнофранцузький департамент Уаз.
За оцінками Forbes, він посідав 361-шу сходинку в списку найбагатших людей світу зі статком у 6,3 млрд євро.
Дассо був батьком трьох дітей.
"Олів'є Дассо любив Францію. Капітан промисловості, законодавець, місцевий виборний чиновник, командувач ВПС в запасі: за своє життя він ніколи не переставав служити нашій країні. Його раптова смерть - велика втрата", - написав Макрон у Twitter.
У катастрофі разом з Дассо загинув також пілот, кажуть джерела. Більше на борту нікого не було.
Французькі слідчі повідомили, що гелікоптер AS350 Écureuil розбився "під час зльоту" з приватної ділянки.
Дідусь Дассо, Марсель Дассо, заснував компанію Dassault Aviation, яка під час Першої світової війни виготовляла повітряні гвинти.
В 1986 році після смерті Марселя Серж Дассо призначив Олів'є директором стратегії цивільної авіації компанії. У 2011 році його призначили головою наглядової ради Groupe Dassault.
Пізніше Дассо покинув цю посаду, щоб уникнути конфлікту інтересів у своїй політичній кар'єрі.