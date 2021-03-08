У катастрофі загинув відомий французький мільярдер і депутат Олів'є Дассо

French politician and businessman Olivier Dassault arrives on the red carpet prior to the opening ceremony and the screening of "Infiltrator" during the 42nd Deauville American Film Festival, in Deauville, France, 02 September 2016

Автор фото, EPA

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За оцінками Forbes, Дассо посідав 361-шу сходинку в списку найбагатших людей світу

У катастрофі вертольота загинув французький депутат і мільярдер Олів'є Дассо. Вона сталася на північному заході Франції. Олів'є Дассо було 69 років.

За даними поліцейських джерел, аварія сталася ввечері в неділю в Нормандії, де у Дассо був заміський будинок.

Президент Франції Еммануель Макрон віддав шану загиблому, заявивши що Дассо любив Францію, і його смерть стала "великою втратою".

Дассо був сином промисловця Сержа Дассо, компанія якого будує військові літаки Rafale і володіє газетою Le Figaro.

2002 року Олів'є Дассо обрали до Національних зборів - нижньої палати парламенту Франції. Він був обраний від правоцентристських республіканців і представляв північнофранцузький департамент Уаз.

За оцінками Forbes, він посідав 361-шу сходинку в списку найбагатших людей світу зі статком у 6,3 млрд євро.

Дассо був батьком трьох дітей.

"Олів'є Дассо любив Францію. Капітан промисловості, законодавець, місцевий виборний чиновник, командувач ВПС в запасі: за своє життя він ніколи не переставав служити нашій країні. Його раптова смерть - велика втрата", - написав Макрон у Twitter.

У катастрофі разом з Дассо загинув також пілот, кажуть джерела. Більше на борту нікого не було.

Автор фото, AFP

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Поліція і слідчі перекрили місце катастрофи

Французькі слідчі повідомили, що гелікоптер AS350 Écureuil розбився "під час зльоту" з приватної ділянки.

Дідусь Дассо, Марсель Дассо, заснував компанію Dassault Aviation, яка під час Першої світової війни виготовляла повітряні гвинти.

В 1986 році після смерті Марселя Серж Дассо призначив Олів'є директором стратегії цивільної авіації компанії. У 2011 році його призначили головою наглядової ради Groupe Dassault.

Пізніше Дассо покинув цю посаду, щоб уникнути конфлікту інтересів у своїй політичній кар'єрі.

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