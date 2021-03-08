Найбільший джекпот в історії України: гравець виграв 33 млн грн

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Один із онлайн-гравців "Супер лото" виграв найбільший джекпот України - 33 032 000 гривень, повідомила Українська національна лотерея на своєму сайті.

Гравець купив багатотиражний білет "Супер лото" зранку 4 березня на 6 полів і 5 розіграшів поспіль.

"Вітаємо нашого переможця і чекаємо в офісі УНЛ для отримання виграшу. Новий джекпот стартує з 3 мільйонів гривень!" - зазначено на сайті.

Хто став переможцем, поки що невідомо.

За українськими законами, за лотерейний виграш вслід заплатити податок - 18% ПДФО і 1,5% військового збору, тобто майже п'яту частину виграшу.

Лотерейні виграші іноді стають у пригоді українським посадовцям під час заповнення декларацій.

Наприклад, кілька років тому тодішній депутат Олег Ляшко задекларував виграш від Української національної лотереї на пів мільйона гривень. Після цього його статками зацікавились правоохоронці.

У лютому цього року голова Національного агентства із питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив, пан Ляшко підробив той лотерейний квиток. Ляшко назвав цю заяву брехливою.