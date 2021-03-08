Швейцарці проголосували за заборону одягу, що закриває обличчя

Автор фото, EPA Підпис до фото, На плакатах, промотованих Швейцарською народною партією, фігурувала жінка у чорному нікабі та написи на кшталт "Зупиніть екстремізм!" і "Зупиніть радикальний іслам!"

Швейцарія проголосувала за заборону закритого обличчя на публіці, що включає бурку або нікаб, які носять мусульманські жінки.

Офіційні результати недільного референдуму показали, що "за" проголосували 51,2%, а проти - 48,8%.

Цю пропозицію висунула права Швейцарська народна партія (SVP), яка проводила агітацію під гаслами на кшталт "Зупинити екстремізм".

Провідна швейцарська ісламська група заявила, що для мусульман це "чорний день".

"Сьогоднішнє рішення відкриває старі рани, ще більше розширює принцип правової нерівності та направляє чіткий сигнал про відторгнення мусульманської меншини", - йдеться у заяві Центральної ради мусульман, яка також додає, що оскаржуватиме це рішення у суді.

Уряд Швейцарії виступав проти цієї заборони, заявляючи, що держава не повинна диктувати, що одягати жінкам.

Згідно з дослідженнями Люцернського університету (німецькою мовою), майже ніхто в Швейцарії не носить бурку, і лише близько 30 жінок носять нікаб. Близько 5% населення Швейцарії, яке налічує 8,6 млн людей, є мусульманами, більшість із яких походять з Туреччини, Боснії та Косово.

Швейцарці мають право безпосередньо висловлювати свою думку з приводу державних питань завдяки системі прямої демократії в країні. Їх регулярно запрошують голосувати з різних питань на національних або регіональних референдумах.

Іслам фігурує на швейцарському референдумі не вперше. У 2009 році громадяни виступили проти урядових порад і проголосували за заборону будівництва мінаретів - пропозиція, також висунула SVP, і у якій ішлося, що мінарети є ознакою ісламізації.

Ініціатива, щодо якої голосували на недільному референдумі, прямо не згадувала про іслам, а також мала на меті заборонити учасникам вуличних протестів носити маски. Однак голосування багато хто називав "забороною бурки".

Цю пропозицію висунули ще до пандемії коронавірусу, через яку усім дорослим швейцарцям доводиться носити маски в багатьох місцях.

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Швейцарські виборці кажуть забороні "jein"

Аналіз Імоджен Фоулкс, BBC News, Женева

Чи сьогоднішнє голосування стосувалося будь-якого закриття обличчя - від нікабів та бурок до хусток, які іноді натягують на обличчя протестувальники?

На цьому наполягали активісти Швейцарської народної партії, але їхні плакати та література говорили про інше, демонструючи загрозливих жінок у чорних нікабах та попереджаючи про ісламський екстремізм.

То чи означає результат, що швейцарці стають усе більш екстремальними та ісламофобськими?

Не факт. Врешті-решт, заборону ухвалили з мінімальною перевагою. Раніше Швейцарська народна партія мала набагато більшу підтримку своїх популістських ініціатив, часто спрямованих на обмеження надання притулку та імміграції.

Вона успішно просунула заборону на мінарети у 2009 році, за яку агітувала схожим чином. Але дискусія навколо закритого обличчя зачепила багато нервів. Багато швейцарських феміністок розглядають бурку та нікаб як пригнічення жінок, але вони також виступають проти законів, які говорять жінкам, що вони можуть і чого не можуть носити.

Коли справа дійшла до голосування, вони розривалися. Звичною відповіддю жінок на запитання, чи підтримуватимуть вони заборону, було "Jein" - щось середнє між "Ja" (так) і "Nein" (ні). Сьогоднішнє голосування у Швейцарії, мабуть, теж було "Jein".

Санія Амети, представниця швейцарської мусульманської громади, заявила ВВС, що кампанія - і зображення мусульманських жінок на плакатах - засмучує.

"Так багато мусульман у Швейцарії почуватимуться ображеними і не частиною цього суспільства, відсунутими у кут, де їм не місце. Ми не схожі на цих жінок на знімках, просто не схожі", - сказала вона.

Однак інші члени мусульманської громади підтримали заборону.

Імам Мустафа Меметі з міста Берн заявив ВВС, що, на його думку, мотивація кампанії була "ймовірно ісламофобською". Але він сказав, що в будь-якому випадку підтримує заборону, оскільки це може допомогти емансипації мусульманських жінок у Швейцарії.

Напередодні голосування Вальтер Вобманн, голова комітету з референдуму та депутат від SVP, назвав закрите обличчя у мусульман "символом крайнього політичного ісламу, який набуває дедалі більшої популярності в Європі і якому не місце в Швейцарії".

"У нас у Швейцарії є традиція показувати своє обличчя. Це ознака наших основних свобод", - сказав він.

Amnesty International висловилася проти запропонованої заборони, назвавши її "небезпечною політикою, яка порушує права жінок, включно зі свободою на вираження поглядів та релігію".

Носіння ісламського одягу, що закриває обличчя, на публіці є суперечливою темою й у інших європейських країнах. Франція заборонила повністю закрите обличчя у громадських місцях у 2011 році, тоді як Нідерланди, Данія, Австрія та Болгарія ввели повну або часткову заборону на носіння покривів для обличчя на публіці.