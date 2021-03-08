Як у світі відзначають Міжнародний жіночий день: фото

8 березня в різних країнах світу традиційно проходять акції солідарності з нагоди Міжнародного жіночого дня. Але цьогоріч ці марші в багатьох містах - менш численні, ніж зазвичай, через пандемію коронавирусу.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Учасниця Маршу жінок у Києві 8 березня

У Британії вуличні святкування теж довелося відкласти. Прем'єр-міністр Борис Джонсон відзначив жіночий внесок в програму розробки вакцини проти Covid-19.

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У столиці М'янми Янгоні пройшли протести проти захоплення влади військовими.

Щоб запобігти наступу поліції, протестувальники розвісили на ліхтарних стовпах і електричних проводах жіночі спідниці. За місцевою традицією, якщо чоловік пройде під одягом, то втратить силу і славу.

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Позбавлений реєстрації в Білорусі правозахисний центр "Весна" закликав підтримати ув'язнених жінок 8 березня. За даними центру, з початку виборчої кампанії в Білорусі проти жінок порушили 141 політично мотивовану кримінальну справу.

Щонайменше 49 жінок перебувають в місцях позбавлення волі або під домашнім арештом.

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А у Мадриді вандали спотворили мурал із зображенням 15 портретів відомих феміністок, включаючи Фріду Кало і Розу Паркс. У місті заборонені громадянські акції невдоволення та протести.

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У Берліні теж традиційно пройшли марші за права жінок. Акції солідарності були організовані різними феміністськими групами, щоправда демонстрація цьогоріч була набагато скромнішою через пандемію.

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У Києві ж сотні людей вийшли на Марш жінок. Гасло маршу цього року - "У пандемії жіноче обличчя". Головна вимога його учасниць - ратифікація Україною Стамбульської конвенції, аби запобігти насильству проти жінок та захистити постаждалих.

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