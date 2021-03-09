Маски - геть! У США повністю вакцинованим дозволили частково повернутися до "нормального" життя

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Американський центр з контролю та запобігання хворобам (CDC) повідомив, що ті, хто пройшли повну вакцинацію, можуть частково повернутися до певного рівня "нормальності".

Зокрема, за новими настановами державного органу, тим, хто отримав усі необхідні дози вакцини, дозволили відвідувати інших вакцинованих та деяких невакцинованих.

Як вважають у CDC, людина є захищеною від зараження коронавірусом через два тижні після останньої дози щеплення.

Наразі повну вакцинацію пройшли 30 мільйонів американців.

Нові правила були оголошені на спеціальному брифінгу у Білому домі в понеділок.

Серед іншого, за рекомендаціями CDC, повністю вакциновані можуть:

перебувати у приміщенні без масок та дотримання соціальної дистанції із іншими вакцинованими,

перебувати у приміщенні із невакцинованими членами родини, якщо вони не перебувають у групі ризику (люди похилого віку, із супутніми хворобами),

не робити тестів і не проходити карантин після спілкування із хворими на коронавірус, крім випадків, коли з'явилися очевидні симптоми хвороби.

"Що більше людей отримують щеплення, ... то довшим буде список того, що можна робити", - заявив старший радник Енді Славітт.

Втім, навіть тим, хто пройшов вакцинацію, і надалі рекомендують дотримуватися правил безпеки: вдягати маску та зберігати соціальну дистанцію у громадських місцях, а також уникати скупчень людей та подорожей.

Крім того, зберігається і порада вдягати маски та дистанціюватися від людей, які ще не пройшли щеплення або ж є мають ризик отримати ускладнення, пов'язані із Covid-19.

І, як нагадала керівниця CDC Рошелль Валенські, 90% населення США ще не вакциновані.

Коронавірус забрав життя понад пів мільйона американців, а загалом перехворіли 29 мільйонів мешканців США.

Новий американський президент Джо Байден пообіцяв, що до кінця травня кількість вакцин у США дозволить зробити щеплення кожному дорослому.