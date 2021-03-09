Меган та Гаррі прихистив медіамагнат. Що відомо про Тайлера Перрі

Автор фото, CBS Підпис до фото, Гаррі та Меган під час інтерв'ю Опрі Вінфрі

Під час свого викривального інтерв'ю Опрі Вінфрі герцог та герцогиня Сассекські розповіли, що після того, як вони порвали із королівською родиною, медіамагнат Тайлер Перрі надав їм будинок та забезпечив охорону, коли вони переїхали до Каліфорнії у 2020.

Хто такий Тайлер Перрі та як він досяг успіху?

Тайлеру Перрі 51 рік. Він є успішним коміком, режисером, продюсером, актором та сценаристом.

Він зробив собі ім'я на фільмах і телевізійних шоу. І це ім'я стало відомо кожній американській родині, особливо.

Чи не найвідомішою є серія фільмів про Медею - літню і трохи дивакувату афроамериканку, яку зіграв сам Тейлор Перрі. Він також був сценаристом, продюсером та директором цих фільмів.

У 2015 на 134 гектарах поблизу Атланти, штат Джорджія, він побудував власну студію.

Згідно із Forbes, минулого року він став мільярдером.

Кілька місяців тому він потрапив у заголовки газет, коли заявив, що переживає кризу середнього віку. Він розірвав стосунки із багаторічною партнеркою та матір'ю його єдиної дитини Гелілою Бекеле.

"Мені 51, я самотній і мені цікаво, яким буде моє життя далі. Хай там як, а я збираюся бути з богом, бути найкращим батьком та людиною, якою можу бути, високо тримати голову і виглядати якнайкраще, роблячи все це", - написав він в Instagram.

Чим Перрі допоміг Гаррі та Меган?

Тейлор Перрі запропонував подружжю зупинитися - як повідомляли, безплатно - в одному із його будинків у Голлівуді, а також скористатися його охороною по тому, як вони переїхали з Канади до Лос-Анджелеса у 2020 році. Про це герцог та герцогиня Сассекські розповіли у двогодинному інтерв'ю, яке CBS видало в ефір цієї неділі.

Подружжя також пояснили, що вони вирішили залишити свій будинок на острові Ванкувер, що на заході Канади, коли про нього довідалася широка громадськість.

"В нас не було плану", - розповіла Меган в інтерв'ю.

"Нам був потрібен будинок, й він (Тейлор Перрі) запропонував (разом із будинком) і охорону, тож це дало нам можливість передихнути і з'ясувати, що нам робити далі".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тайлер Перрі не пояснював публічно, чому він вирішив допомогти Меган і Гаррі

"Найбільшим побоюванням було те, що коли ми були в Канаді, в чужому будинку, нам казали, що невдовзі нас позбавлять охорони", - сказав принц Гаррі.

"Тож несподівано в мене промайнула думка: секунду, а кордони можуть бути (незабаром) закриті, без охорони, хто знає, скільки триватиме локдаун, а весь світ знає, де ми, тож це небезпечно. І нам, напевне, треба вибиратися звідти".

Гаррі та Меган також розповіли, що пізніше вирішили залишитися в Каліфорнії та купити будинок у Монтесіто.

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