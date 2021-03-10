"Нормальної" шкіри не буде. Як косметичні бренди змінюють термінологію

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Компанія Unilever, якій належать такі бренди як Dove та Rexona, прибере слово "нормальний" зі своїх косметичних засобів і заборонить надмірне редагування фотографій моделей, прагнучи до інклюзивності.

У компанії заявили, що заборона редагування стосуватиметься "форми тіла, розміру, пропорції та кольору шкіри", а слово "нормальний" вилучать із 200 продуктів.

Керівник компанії сказав, що вони прагнуть створити "більш інклюзивне визначення краси".

Раніше фірмі закидали, що вона пропагує стереотипи щодо темних тонів шкіри.

Компанія має внести зміни протягом наступного року. Заборона на редагування стосуватиметься як фотографій моделей, так і інфлюенсерів у соцмережах.

Президент підрозділу косметики та засобів особистої гігієни Санні Джайн так розповів про зміну маркетингової стратегії: "Ми знаємо, що саме лише видалення слова "нормальний" з наших продуктів та упаковки не вирішить проблему, але це важливий крок уперед".

Слово "нормальний" зазвичай використовують для шампунів, кондиціонерів та засобів для обличчя, наприклад, для "нормальної або жирної шкіри".

Але Рошида Ханом з компанії Mintel, що займається дослідженням ринку, каже: "Нормальний" - це провокаційний термін, оскільки він вказує на те, що є "ненормальний", і насправді нічого не описує, тому настав час від цього терміну відмовитися".

"Молоді люди вже змінюють наратив - покоління Z вже не сприймає традиційні уявлення про красу, для них краса - це прийняття власних недосконалостей", - каже вона.

Замість слова "нормальний" Unilever використовуватиме інші терміни для опису характеристик, які клієнти шукають у певних косметичних продуктах. Наприклад, шампунь для "нормального і сухого" волосся незабаром матиме позначку "для сухого і пошкодженого" волосся.

У вівторок компанія Unilever також заявила, що зробить низку інших кроків, щоб просувати "нову еру краси, яка буде інклюзивною, справедливою та екологічною".

Зокрема вона збирається збільшити кількість реклами, у якій будуть люди із недостатньо репрезентованих груп, і використовувати більше натуральних інгредієнтів, що біологічно розкладаються, у своєму асортименті продукції.

Використання поінформованості споживачів?

Пан Джайн додав, що споживачі все частіше "винагороджують бренди", які вживають заходи з екологічних та соціальних питань. За його словами, ця кампанія зробить Unilever "успішнішим бізнесом".

Однак у минулому фірма стикалася з критикою через свою рекламу - лунали твердження, що деякі товари компанії просувають негативні стереотипи про темні тони шкіри.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бренд Fair and Lovely переіменували після критики

Минулого року вона провела ребрендинг крему для освітлення шкіри, що продається по всій Азії - назву "Fair and Lovely" (Світлий та милий) замінили на "Glow and Lovely" (Сяючий та милий). Водночас його досі продають, попри петиції, що закликають фірму зупинити виробництво.

"Продукт ніколи не був і не є кремом для відбілювання шкіри", - повідомляє Unilever на своєму вебсайті.

Фірма також вибачилася за рекламну кампанію лосьйону для тіла Dove, яку запустила у Facebook у 2017 році. У ній темношкіра жінка знімає футболку, під якою виявляється біла жінка. На іншому зображенні біла жінка роздягається, щоб показати азійську жінку.

Софі Лунд-Єйтс, аналітик компанії Hargreaves Lansdown, зазначає: "Споживачі дедалі більше усвідомлюють соціальні проблеми, і загроза бойкотів та негативних реакцій означає, що такі гіганти як Unilever мають рацію, коли намагатися уникати головного болю, пов'язаного з піаром".

За її словами, негативні наслідки можуть зокрема впливати на продажі та репутацію бренду.

Водночас вона зазначає, що з огляду на масштаб Unilever, яка має близько 400 торгових марок, такі незначні зміни навряд чи кардинально щось змінять на операційному рівні.