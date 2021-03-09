Інтерв'ю Меган та Гаррі: Букінгемський палац скликав термінову нараду

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Після американського інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл у Букінгемському палаці зібралися чільні члени королівської родини.

Проте, як повідомляє кореспондент ВВС з питань королівської сім'ї Даніела Рельф, "у Букінгемському палаці не хотіли б відчувати, що від них вимагають швидкої відповіді" на закиди від принца Гаррі та Меган.

Під час інтерв'ю Опрі Вінфрі подружжя розповіло про расизм, психічний стан, думки про самогубство, ставлення ЗМІ та про інших членів королівської родини.

Це інтерв'ю, що вийшло в неділю у США, подивилися понад 11 мільйонів британців та понад 17 мільйонів американців.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Меган про думки про самогубство, життя в королівській родині та ставлення до сина

Герцогиня Сассекська, яка є першою особою змішаної раси у сучасній королівській родині Британії, заявила, що найгірше їй було, коли неназваний член королівської сім'ї запитав у принца Гаррі, "наскільки темношкірим" може народитися їхній син Арчі.

Пізніше принц Гаррі пояснив Опрі Вінфрі, що це запитання пролунало не від королеви Єлизавети ІІ чи її чоловіка, принца Единбурзького.

Британський прем'єр Борис Джонсон відмовився коментувати інтерв'ю, але заявив, що він "завжди надзвичайно захоплювався королевою та об'єднавчою роллю, що вона відіграє".

А на запитання про те, чи вірить він у расистські настрої в королівській родині, він відповів, що "коли йдеться про справи королівської родини, прем'єру варто не казати нічого".

Тим часом речниця президента США Джо Байдена заявила, що вона б привітала кожного, хто має сміливість відкрито говорити про свій психічний стан.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Виглядає, були часи, коли відносини Меган Маркл із родиною чоловіка були не такими сумними

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі описала 36-річного принца Гаррі та 39-річну Меган як "приватних осіб", які поділилися "своєю історією випробувань".

Колишня Держсекретар та кандидат у президента Гілларі Клінтон також підтримала Меган, заявивши, що "молода жінка не повинна тримати погляд долу, - зараз 2021 рік, знаєте".