Пси Байдена залишать Білий дім через напад на охоронця

Автор фото, @DrBiden Підпис до фото, Німецькі вівчарки Мейджор (згори) і Чемп стали першими домашніми тваринами у Білому домі за останні чотири роки

Німецьких вівчарок подружжя Байденів довелося вивезти з Білого дому після того, як молодший собака Мейджор укусив охоронця.

За повідомленнями американських ЗМІ, домашніх тварин повернули до будинку сім'ї Байденів у Вілмінгтоні, штат Делавер.

Причиною стала агресивна поведінка тварини щодо співробітника Білого дому.

Байдени взяли трирічного Мейджора з притулку в 2018 році. Він став першим собакою з притулку для тварин, який мешкав у резиденції президента США.

Їхньому другому собаці Чемпу - 13 років.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Мейджор укусив охоронця

Як повідомили CNN анонімні джерела, Мейджор стрибав, гавкав і нападав на співробітників та охоронців Білого дому.

Обидва пси переїхали до Білого дому через чотири дні після того, як Джо Байден вступив на посаду президента.

Його дружина Джилл минулого місяця розповіла у шоу Kelly Clarkson, що займається облаштуванням собак у новому помешканні.

"Вони не звикли до ліфтів, і їх вигулюють на Південній галявині, де зазвичай багато людей. Отже, я намагаюся зробити так, щоб усім було зручно і всі заспокоїлися", - зазначила перша леді.

Разом із господарями вівчарки з'явилися у соціальній рекламі, яка заохочує американців носити маски. Вони також виступили із власним різдвяним привітанням у грудні.

Білий дім має довгу історію домашніх улюбленців.

А Дональд Трамп став першим президентом за понад 100 років, який не мав собаки.

На мітингу у Техасі у 2019 році він заявив, що "почувався б фальшиво", якби прогулювався з домашнім улюбленцем на галявині біля Білого дому, крім того, у нього не було на це часу.

Мейджор - перший собака з притулку, який мешкав у Білому домі, однак у президента Ліндона Джонсона був пес-рятувальник - тер'єр на ім'я Юкі.

Юкі знайшла на заправці у Техасі дочка президента Люсі у День Подяки 1966 року. Так зазначено на сайті Музею президентських домашніх улюбленців, який збирає інформацію про тварин у Білому домі.