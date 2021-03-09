Немовля задихнулося у візочку. Підозрюють кота

В Острозі Рівненської області чотиримісячне немовля померло після того, як на його обличчі спав кіт. Про це повідомляє у Facebook Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

"За словами матері, хлопчик лежав в колясці. Виявила його без ознак життя, коли побачила, що кіт спить на обличчі малюка", - йдеться у повідомленні.

Батько дитини до прибуття медиків робив масаж серця дитині. Попри це та реанімаційні заходи медиків, дитина не подавала ознак життя. Малюка транспортували до Острозької районної лікарні, де констатували його біологічну смерть.

Пресслужба рівненської поліції повідомляє, що чотиримісячний хлопчик спав у візку на подвір'ї під постійним наглядом 36-річної матері. Вона відлучилася на кілька хвилин, а коли повернулася, побачила кота на обличчі немовляти.

"Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії шляхом закриття дихальних шляхів домашньою твариною", - повідомляє поліція.

Трагедію кваліфікували як умисне вбивство малолітньої дитини з відміткою "нещасний випадок".

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Острозький замок - символ Острога

Чи може кіт задушити немовля?

Може, і такі випадки вже траплялися в Україні.

Наприклад, у грудні 2019 року кіт міг задушити немовля в одному з сіл Вінницької області, повідомляє Вінниця.info. Мати вивезла 9-місячне немовля у двір на візочку, а коли повернулася, побачила, що на ньому сидить кіт, а дитина не дихає.

Лікарям не вдалося реанімувати дитину, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про нещасний випадок.

Найчастіше експерти вказують на те, що коти можуть шукати собі м'яке і тепле місце для сну. Тому часто можна зустріти пораду батькам не лишати тварин у приміщенні з немовлям.

Як повідомляє Live Science, поширені уявлення, що кіт може влягтися на обличчя малюка з двох причин. Перше - коти люблять молоко, і їх притягує запах молочного дихання немовляти. Друге - через ревнощі, бо дитині приділяють більше уваги, ніж коту.

Кіт дійсно може випадково задушити немовля, якщо сильно притиснеться до його обличчя. Втім, експерти вважають малоймовірним те, що кіт навмисне може задушити дитину. У навмисному вбивстві немовля котів звинувачували у минулому - віра у це є наслідком середньовічного погляду на деяких котів, як на тварин, яких використовували відьми.

Окрім того, науковці нагадують, що є таке явище як синдром раптової дитячої смерті, коли смерть немовляти відбувається без очевидних попередніх ознак. Науковцям повністю невідома природа цього явища.