Суд над Антоненком Riffmaster закінчився сутичками з поліцією

Автор фото, УНІАН

У Шевченківському райсуді Києва сьогодні мав відбутися суд у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, де головним підозрюваним є Андрій Антоненко (Riffmaster).

Як повідомляє 5 канал, засідання скасували через неявку одного з присяжних.

Після цього кілька десятків прихильників Антоненка намагалися заблокувати виїзд автозаку з підозрюваним. Поліція відтіснила демонстрантів, взявши частину з них в кільце, і автозак поїхав до СІЗО.

На кількох відео з місця подій було видно бійки та затримання поліцією учасників сутичок. Людей відводили убік та клали на землю.

Все це супроводжувалось підпаленням піротехніки.

На такі дії поліції демонстранти відреагували вигуками "Аваков чорт".

Речниця Шевченківського райвідділу поліції Анна Зубрєва повідомила BBC News Україна, що інформації про постраждалих або затриманих під Шевченківським райсудом не надходило.

Військовий ССО та музикант Андрій Антоненко, відомий як Riffmaster, перебуває у СІЗО з 14 грудня 2019 року.

Автор фото, Павловський

Білоруські плівки

4 січня видання EUObserver оприлюднило аудіозаписи, з яких випливає, що білоруські спецслужби ще у 2012 році могли обговорювати можливість убивства журналіста Павла Шеремета та інших білоруських опозиціонерів.

Ті записи у кабінеті тодішнього голови КДБ Білорусі зробив колишній білоруський офіцер Ігор Макар, однак чи справжні вони, не доведено.

В українському МВС тоді заявили, що оприлюднені плівки загалом відповідають версії слідства, за якою до вбивства Шеремета безпосередньо причетний Андрій Антоненко та інші фігуранти.

Натомість адвокати обвинувачених заявили ВВС News Україна, що нові дані мають повністю змінити всю справу.

А 18 січня білоруська редакція "Радіо свобода" опублікувала інтерв'ю з Ігорем Макаром, з якого стало відомо, що він дав додаткові свідчення українському слідству.

"На мою думку, я представив достатньо підстав для того, щоб стверджувати, що до замовлення вбивства Павла Шеремета мають відношення білоруські спецслужби", - розповів ексофіцер.

"Я дав українській стороні набагато більше інформації, ніж оприлюднив у ЗМІ. Я не публікував її, так як деяким людям загрожувала б небезпека", - додав він.

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Справа розвалилася?

Відомого російського і білоруського журналіста Павла Шеремета вбили у липні 2016 року. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков називав розкриття вбивства справою честі поліції.

У грудні 2019 року пан Аваков скликав спеціальну пресконференцію за участі президента Володимира Зеленського та генпрокурора Руслана Рябошапки.

Там він заявив про розкриття злочину й затримання виконавців.

Ними, за його словами, виявилися дитячий хірург та волонтерка Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та військова медсестра Яна Дугарь. Їм висунули підозри, затримали та відправили у СІЗО.

Присутність президента та генпрокурора додавала ваги цим словам Авакова.

Підпис до фото, Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко, Яна Дугарь

Водночас багато озвучених згодом у суді доказів обвинувачення проти затриманих аргументовано заперечували захисники, через що виникло багато запитань до версії слідства.

Президенту Зеленському неодноразово закидали те, що своєю присутністю він фактично надавав легітимності словам Авакова.

У відповідь Володимир Зеленський казав, що у разі порушень прав затриманих і їхнє перебування під вартою без достатніх підстав, відповідальність нестиме особисто міністр.

"Я вважаю, що він повинен закінчити справу Шеремета. Не знаю, чи так можна сказати, але для суспільства він стейкхолдер цієї ситуації. Якщо людина взялася за якусь реально сенсаційну і гучну справу, вона повинна її довести, і не повинна кидати", - заявив Володимир Зеленський у червні 2020 року.

Співрозмовники ВВС у керівництві МВС наполягають, що слідство має достатньо підстав для звинувачень підозрюваних.

Тим часом у травні 2020 року під заставу випустили військову медсестру Яну Дугарь, а згодом скасували і обмеження на пересування.

А 11 серпня відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт лікарку Юлію Кузьменко, яку МВС називало ключовою підозрюваною у вбивстві Шеремета.

Хто такий Андрій Антоненко

Андрій (Riffmaster) Антоненко народився 1971 року в Києві.

У 2003 році Антоненко заснував сольний проєкт Riffmaster: музичний гурт військово-патріотичного напрямку. Пише тексти і музику, є вокалістом і гітаристом гурту (зокрема він автор неофіційного гімну Сил спецоперацій "Тих прийшов, тихо пішов".

Після початку війни на Донбасі Антоненко займався волонтерством та вивозив поранених з Донбасу.

Згодом пішов на контракт у новостворені Сили спеціальних операцій, де служив до затримання у званні сержанта.

Має родину - дружину і двох дітей.

На захист пана Антоненка виступили багато волонтерів і музикантів, які заявляють, що не вірять у його причетність до вбивства Павла Шеремета.

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Одним з друзів Антоненка є відомий музикант Олександр Положинський та багато інших зірок.

За версією слідства, Андрій Антоненко супроводжував Юлію Кузьменко, коли вона заклала вибухівку під машину. Одним з аргументів слідства також є те, що музикант живе "неподалік місця, де було вчинено злочин".