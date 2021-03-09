Гурт Go_A представив фінальну версію пісні для Євробачення

Автор фото, Go_A Підпис до фото, Новий кліп на пісню "Шум" відрізняється від попереднього, який гурт опублікував у лютому

Гурт Go_A представив оновлену версію пісні "Шум", з якою виступатиме на Євробаченні у Роттердамі у травні цього року. Попередня була довшою, ніж необхідно для формату цього пісенного конкурсу.

Новий кліп відрізняється від попереднього і за місцем фільмування, і за словами пісні - з неї зникли слова "порвали шубу", які викликали суперечки у соцмережах.

"Нумо, нумо, заплетемо шума. Заплетемо, гуляти підемо. Сію, сію, сію, сію конопелечки, сію, сію, сію, сію зеленесенькі. Заплетися, шуме, заплетися, барвіночком, шуме, застелися", - лунає у пісні.

Цього разу кліп фільмували у лісі, у ньому є кадри Чорнобильської АЕС. Члени гурту на вантажівці у стилі стім-панк прибувають до лісу, і розпочинають співати. До них з хащі виходять люди у медичних костюмах. Вони розпочинають хоровод, а потім скидають з себе медичні костюми і глядач бачить танцюючу молодь у різнокольорових сучасних куртках та штанях.

Наразі доступна лише трансляція презентації кліпу в ефірі Суспільного, але згодом кліп мають опублікувати на каналі Євробачення у Youtube.

Гурт Go-A мав виступати на Євробаченні ще у 2020 році з піснею "Соловей", але конкурс тоді скасували через пандемію.

Цього року, як повідомляє Суспільне мовлення, журі у складі Джамали, Євгена Філатова, Руслана Квінти, Ярослава Лодигіна та Дмитра Хоркіна, з трьох представлених гуртом пісень для участі в конкурсі одноголосно обрало саме "Шум".

"Той варіант, який в нас зараз є саме для Євробачення, він класний. Він зберігає в собі всі елементи, які роблять пісню "Шум" цікавою", - повідомив учасник гурту Тарас Шевченко в інтерв'ю Суспільне.

Баталії у соцмережах

Попередній кліп на пісню "Шум", з якою електрофольк група Go_A незабаром виступатиме на Євробаченні від України, у лютому викликав баталії у соцмережах.

Хтось побачив у кліпі заклики до легалізації марихуани, хтось - мало не лайку на адресу "зеленої влади" через слова про порвану зелену шубу, а кліп вважає протестом проти коронавірусного карантину.

Від самого початку вокалістка Go_A Катерина Павленко пояснювала, що "Шум" - це пісня на основі хороводу, однойменної гри-веснянки.

"Шум" - дуже давня українська веснянка, яка походить з дохристиянських часів та ритуалів, пов'язаних з природою.

Фольклористи вивчають її багато років, про "Шум" писали і Борис Грінченко, і Михайло Грушевський.

Автор фото, Go_A

Як відзначає кандидат філологічних наук Лідія Козар у статті про "весняну обрядовість", у таких танцях-гаївках та веснянках, як "Шум", збереглися "риси анімістичного світогляду".

Анімізм - це віра у те, що всі предмети, а також тварини і рослини мають душу. Такими були вірування ще у первісних людей, пізніше вони оформилися у різні язичницькі культи, а згодом зникли чи видозмінилися під впливом християнства.

Автор фото, Go_A

Етнограф Валерій Войтович у книзі "Міфи та легенди давньої України" відзначає, що "Шум" - це звертання до бога лісу Шума (або Шумлячого), щоб природа прокинулася навесні.

У деяких південнослов'янських мовах, зокрема сербській, слово "шум" ("шума") до цього часу означає "ліс".

Часті повтори у тексті слів з літерою "ш" ("Шума", "Шуме", "шуба") - це магічні заклинання, наприклад, щоб скоріше розпустилися дерева.

Набагато пізніше, вже у християнські часи, веснянка "Шум" перетворилася просто на хоровод, який виконували на Великдень.

Тоді ж, як вважав Михайло Грушевський, до пісні додали "жартівливі пародійні рими", коли "хоровод зійшов на просту забаву".

Що кажуть Go_A

"Основа цієї пісні - обряд, який українці проводили навесні: шумом закликали весну. Це все проводилося колективно. Вважалося, що якщо щось робити разом, то загальне бажання обов'язково збудеться", - пояснила "Фокусу" вокалістка Катерина Павленко.

Автор фото, Go_A

"Вся українська обрядовість побудована на тому, що люди збиралися всі разом і вірили, що пісні мають магічну силу. Зокрема закликання весни - це було дуже важливе обрядодійство. Люди виходили, співали і таким чином вони вірили, що весна прийде швидше", - додала вона у розмові з "Радіо НВ".

Катерина Павленко також відзначила, що все це - вірування українського Полісся.

"Що стосується "Шуму", то цього року я дуже сильно заглибилася саме в обрядовість Чорнобильського Полісся і Полісся загалом. Там були зовсім інші обряди і трошки навіть інші вірування в українців. Це було дуже цікаво, вони надавали магічних сил кожному предмету, які їх оточували, і вони вірили, що по суті шум - це дух лісу", - розповіла співачка.