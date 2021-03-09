Інтерв’ю Меган, реакція королеви, Go-A на Євробаченні. Теленовини ВВС

У випуску 9 березня:

Меган та Діана: чи варто порівнювати їхні історії

  • Скандальна розмова принца Гаррі та Меган Маркл із Опрою Вінфрі. Чи справді у британській королівській родині є расизм?
  • Засмучені та занепокоєні - так відреагувала королева на гучні закиди Меган та Гаррі. Але у Букінгемського палацу інша версія подій.
  • Шум замість пісні Соловей. Напередодні пісенного конкурсу Євробачення говоримо із солісткою гурту GO-A.

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