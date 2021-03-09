Букінгемський палац прокоментував заяви принца Гаррі та Меган Маркл

Автор фото, Joe Pugliese / Harpo Productions / CBS

Британська королівська родина серйозно сприймає інформацію про обставини подружнього життя, яку принц Гаррі та його дружина Меган Маркл оприлюднили в інтерв'ю Опрі Вінфрі. Про це йдеться у заяві Букінгемського палацу.

"Вся родина засмутилася, коли дізналася, наскільки складними останні кілька років були для Гаррі та Меган", - йдеться у заяві, оприлюдненій від імені королеви Єлизавети II.

"Порушені питання, особливо пов'язані з расою, викликають занепокоєння. Хоча деякі спогади можуть відрізнятися, їх сприймають з усією серйозністю і вони будуть розглянуті [королівської] родиною в приватному порядку".

Йдеться про слова Меган - в інтерв'ю Опрі Вінфрі вона сказала, що один з членів королівської родини запитав Гаррі, наскільки темною буде шкіра їх сина Арчі. Гаррі підтвердив факт такої розмови, але не сказав, хто саме ставив запитання.

Вже після інтерв'ю Гаррі підкреслив, що не йдеться про королеву Єлизавету II та її чоловіка принца Філіпа.

У заяві Букінгемського палацу підкреслюється, що Гаррі, Меган та їхній син Арчі завжди будуть членами родини, до яких будуть найтепліші почуття.

Вибухове інтерв'ю герцога і герцогині Сассекських Опрі Вінфрі було непересічним з багатьох причин, і одна з них - кількість згадок про маму принца Гаррі, принцесу Діану.

Меган Маркл сказала, що розмовляла з однією з подруг Діани про тиск через долучення до королівської родини, "бо... хто ще міг зрозуміти, як це відчувається зсередини?"

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Меган про думки про самогубство, життя в королівській родині та ставлення до сина

Між досвідом перебування двох жінок у королівській родині почали проводити паралелі.

Принц Гаррі сказав, що боявся, що історія "повторюється", перш ніж вони з Меган відмовились від ролей старших членів королівської родини.