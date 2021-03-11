"Поклоніння дияволу" та "Рашн вуман". Про яких учасників Євробачення найбільше говорять

Автор фото, PANOS GIANNAKOPOULOS Підпис до фото, Пісня конкурсантки від Кіпру Елени Цагріну викликала протести й звинувачення з боку церкви у поклонінні дияволу

На цьогорічному конкурсі Євробачення традиційно переважають пісні про кохання, але деякі конкурсанти явно вийшли за межі шаблонів.

Дві пісні викликали скандали. Наприклад, пісня співачки з Кіпру "Диявол", яка призвела до протестів у країні та осуд з боку церкви, та пісня гурту "Галасы ЗМеста" з Білорусі, яка висміює протести проти Олександра Лукашенка.

А от виступи представників Росії, Нідерландів та Німеччини викликали дискусії через свій соціальний підтекст.

Російська співачка таджицького походження Маніжа співає про силу жінок та іронізує над сексизмом, а слова пісні темношкірого співака Жангю Макроя з Нідерландів про "народження нової ери" явно будуть не до вподоби противникам руху Black Lives Matter.

"Поклоніння дияволу"

Православна церква Кіпру заявила, що пісня представниці країни на конкурсі Елени Цагріну El Diablo ("диявол" в перекладі з іспанської), пропагує поклоніння дияволу.

Пісня починається так:

"Я закохалася, я закохалася

Я віддала своє серце дияволу, дияволу

Я принесла в жертву його, я принесла в жертву його

Тому що він каже мені, що я його янгол, я його янгол"

А потім лунають такі слова: "Сьогодні увечері ми будемо палати на вечірці. З тобою рай у пеклі"

Національна телекомпанія Кіпру заявила, що не відмовиться від участі країни в Євробаченні, попри критику з боку релігійних лідерів.

Автор фото, PANOS GIANNAKOPOULOS Підпис до фото, Елена Цагріну каже, що її пісня насправді про жорстокі відносини і немає нічого спільного з релігійними постулатами

На думку найвищого керівного органу церкви, Священного Синоду, пісня є викликом християнській моралі і "по суті вихваляє фаталістичне підпорядкування людей владі диявола". Релігійні лідери закликають замінити El Diablo піснею, яка "виражає нашу історію, культуру, традиції і наші вимоги".

Кіпрська радіомовна корпорація повідомила BBC, що текст пісні El Diablo неправильно розтлумачили.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У столиці Кіпру Нікосії протестують релігійні кіпріоти, які вимагають відкликати пісню El Diablo з конкурсу

Речник Кіпрської радіомовної корпорації наполягає, що пісня має глибокий зміст. Він заявив Radio 1 Newsbeat: "Пісня представляє давню битву між добром і злом, і вона розповідає про проблемні стосунки між чоловіком і жінкою, які страждають від Стокгольмського синдрому - це психологічний стан, коли жертва жорстокого поводження ототожнює себе зі своїм кривдником".

Співачка Елена Цагріну також каже, що пісня насправді про жорстокі відносини. "У часи руху Me Too це послання є надзвичайно актуальним і його можна відчути на Кіпрі, у Європі та за її межами", - каже вона.

"Пекельна" тема на цьому Євробаченні лунає не тільки у пісні співачки з Кіпру. Виконавець TIX з Норвегії представив на конкурс пісню Fallen Angel ("Грішний янгол"). Співак виступає у кліпі в костюмі янгола, якого тримають на ланцюгах кілька чоловіків у чорних костюмах демонів з рогами та крилами.

Щоправда, пісня TIX виглядає більше як ода коханій:

"Тут у темряві

Усередині діри в моєму серці

Я борюся з усіма своїми демонами,

Які намагаються розірвати мене на частини,

І я все ще не знаю, що ти побачила в меніНі, я, я грішний янгол,

Намагаюся літати, але я не можу,

І мені потрібно, щоб ти знала

Що відпустити мене було правильним,

Тому що незалежно від того, де моє серце,

Я ніколи не піднімуся до Небес, до тебе."

Якихось протестів у Норвегії через пісню TIX не було.

"Рашн вуман" з таджицьким корінням

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Росію на Євробаченні вперше представить співачка таджицького походження Маніжа Сангін

Росію на "Євробаченні" в цьому році буде представляти 29-річна співачка таджицького походження Маніжа Сангін. Крім музичної діяльності, за пропозицією ООН вона займається проблемами біженців, активно бореться за права жінок і підтримує ЛГБТ-спільноту, розповідає кореспондентка Російської служби Бі-бі-сі Амалія Затарі.Маніжа виконає на "Євробаченні" в Роттердамі пісню Russian Woman ("Російська жінка"). Як каже сама співачка, її пісня розповідає про "трансформацію самовідчуття жінки за останні кілька століть в Росії". Жінка, цитує Маніжу ТАСС, "пройшла дивовижний шлях від селянської хати до права обирати і бути обраною, від фабричних цехів до польотів в космос".

"Для мене участь у "Євробаченні" - це велика можливість поговорити зі світом про те, що для мене дійсно важливо. Я таджичка, але Росія прийняла і виростила мене. Я хотіла б, щоб світ побачив нашу країну такою, якою її знаю я: щедрою, відкритою, яскравою, ні на що не схожою", - каже співачка.

У пісні вона співає:

"Кожна російська жінка має знати,

Ти достатньо сильна, щоб проломити будь-яку стіну"

Лунають й іронічні слова про традиційні сексистські коментарі щодо жінок, характерні не тільки для Росії:

"Чекаєш свого молодика? Ой, красуня

Тобі вже за 30, алло, де ж діти?Ти в цілому гарна, але ось, схуднути б"

Маніжа Сангін народилася у 1991 році у Душанбе, у творчій родині. Її дід - відомий таджицький письменник і журналіст. Мати - дизайнерка одягу. Родина переїхала до Москви у 90-х під час громадянської війни в Таджикистані.

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"У нас [в сім'ї] дуже сильні жінки, які багато що робили і роблять. Моя прабабуся була однією з перших жінок в Середній Азії, яка скинула паранджу і заявила, що буде працювати. Напевно, це передається на генетичному рівні з покоління в покоління", - казала співачка в інтерв'ю Медуза.Співачка відома як активістка руху за допомогу біженцям, відстоювачка прав ЛГБТ. Вона також підтримує кампанії проти домашнього насильства в російських родинах.

У своїй творчості співачка неодноразово зверталася і до теми своєї національної ідентичності. Наприкінці 2019 року Маніжа випустила кліп на пісню "Недославянка", натхненний стереотипами про мігрантів, фільмами в жанрі нуар і боллівудським кінематографом. За сюжетом кліпу, Маніжа рятує мігрантів від лиходія, який краде у них їх національну ідентичність.

Бунтар з Нідерландів

Нідерланди на конкурсі представляє співак сурінамського походження Жангю Макрой. До країни він переїхав у 2014 році, є відкритим геєм та виступає за захист прав ЛГБТ на своїй батьківщині - у Суринамі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Жангю Макрой частину пісні співає на місцевій мові Сурінаму сранан-тонго

Кліп на пісню "народження нової ери", який він представив на конкурс, візуально дуже гарний, а пісня має чіткий антирасистський підтекст.

Він співає:

"Шкіра така ж розкішна, як зоряна ніч

Твій ритм - бунт, твій ритм - бунт

Глибокі потоки течуть у ріках твоїх очей

Твій ритм - бунт, твій ритм - бунт

Вони плюнули на твою корону і отруїли твою землю

Твій ритм - бунт, твій ритм - бунт

Вони спалили твоїх героїв на багатті

Але твій голос буде повторювати всі їхні імена

Це ще не кінець, ні

Це народження нової ери..."

Як повідомляє Eurovisionworld, співак схарактеризував свою пісню так: "Ця пісня - ода кожному, хто стоїть за себе і наважується пишатися силою своєї ідентичності".

Пісня про толерантність та середній палець

Ще одним конкурсантом, який привернув увагу своїм кліпом, став співак з Німеччини Єндрик Зігварт із піснею "Я не відчуваю ненависті (мені просто шкода)".

DW відзначає, що 26-річний співак з Гамбурга - явно веселий молодик. Пісня відображає його особисту стратегію про те, як боротися з образами, знущаннями і дискримінацією: просто бути вищим за це. "Ненависть не приносить користі", - каже він, додаючи, що гнів не змінює поведінки іншої людини.

У пісні Єндрик співає:

"Я не відчуваю ненависті

Мені просто шкода

Ти думав, що такий розумний, коли намагався знайти спосіб зламати мене

Але я не відчуваю ненависті

Мені просто шкода

Тому можеш показувати середній палець, а я покажу його тобі у відповідь

Тому що мені не шкода

Мені реально все одно, що ти хочеш відлупцювати мене

Зроби це талановито і я дам тобі спокій

Але не смій, не смій гніватися

Коли зрозумієш, що твої слова не завдають мені шкоди."

У кліпі, у якому Єндрик грає на гавайській гітарі укулеле, прикрашеній стразами, людям різних релігійних, етнічних спільнот доводиться протистояти знущанням. І зазвичай все завершується бійками або розмазаним по обличчю тістечком.

Судячи з реакції в Youtube, кліп багатьом користувачам сподобався, але є й чимало користувачів, які поставили йому невподобайку.