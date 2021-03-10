Цеглинка Сонячної системи. В Англії знайшли уламки рідкісного метеорита

Автор фото, NHM Підпис до фото, Вуглистий хондрит не часто потрапляє на Землю

Купка обгорілого каменю на під'їзній доріжці до будинку. Так описав свою знахідку мешканець Вінчкомба в Глостерширі на заході Англії. Але коли вчені побачили у пластиковому пакеті цю купку, в них затряслися від захвату ноги. Обгоріле каміння виявилося уламком метеорита, який пролетів в небі над півднем Англії 28 лютого 2021 року.

Його хімічна назва - вуглистий хондрит. Це кам'янистий матеріал, який зберіг незмінний склад з моменту утворення нашої Сонячної системи 4,5 мільярда років тому. У всьому світі досі знайшли 51 метеорит такого типу, а у Британії це сталося вперше.

"Вуглисті хондрити, по суті, є збереженими цеглинками нашої Сонячної системи. Багато з них містять прості органічні речовини, амінокислоти та мінерали, утворені водою. Ці інгредієнти необхідні для розуміння того, як планета стає придатною для життя", - каже доктор Ешлі Кінг з лондонського Музею природознавства.

Автор фото, Anonymous Підпис до фото, Купа чорного пилу виявилася рідкісним метеоритом

Тисячі людей повідомили про те, що 28 лютого увечері вони побачили в небі яскравий спалах. І що особливо важливо, спалах помітили не тільки люди, але й безліч спеціальних камер, якими керує британський Fireball Alliance. Записи з камер дозволили визначити ймовірну територію падіння уламків.

"Десь на північ від Челтнема, у напрямку до Стоу-он-Волд", - так описали район пошуку розшифровувачі кадрів. З таким же успіхом вони могли сказати вченим, що треба шукати голку в стозі сіна.

Але дослідникам пощастило. Частина метеорита впала на добре очищену доріжку перед будинком мешканця Вінчкомба.

"Коли я заглянув в поліетиленовий пакет, в який йому сказали покласти знайдені уламки, у мене затряслися ноги. Це неймовірно. Це особливий метеорит", - каже експерт Відкритого університету Річард Грінвуд, який поїхав перевірити, що ж знайшов мешканець Вінчкомба.

Автор фото, Natasha Stephen (@EMC_PlymUni) Підпис до фото, Знахідка змусила вчених ледь не ридати від захвату

У район, де знайшли перший уламок, негайно відправили пошукову групу, щоб перевірити місцевість у пошуках нових фрагментів. А навколишні мешканці тим часом знаходили нові шматки метеорита. Загалом вдалося зібрати близько 400 грамів матеріалу, які передали в лондонський Музей природознавства та вченим.

"Майже всі шматочки маленькі... Ще вони нагадують зламаний брикет вугілля для барбекю. Це одна з найкрасивіших речей, які я колись бачила", - захоплюється професорка Моніка Грейді з Відкритого університету.

Автор фото, Glasgow University Підпис до фото, Метеорит знайшли лише через 12 годин після падіння, що дозволило зберегти його властивості

Загалом на Землі за всю історію спостережень зібрали залишки 65 тисяч метеоритів, але тільки 1206 з них спостерігали безпосередньо в момент падіння. З них лише 51 є вуглистими хондритами.

Саме цю вогняну кулю зафіксували камери під час входу в атмосферу Землі, що дозволило розрахувати її орбіту. До нас на планету метеорит прибув із зовнішнього поясу астероїдів, розташованого ближче до Юпітера.

"По суті, це частина Сонячної системи, віком 4,5 мільярда років, яка пройшла глибоку заморозку. У метеорита взагалі не було шансів змінитися з допланетарного часу. Його аналіз дасть нам уявлення про те, якою була наша Сонячна система до того, як там з'явилися планети", - пояснює професорка Сара Рассел з Музею природознавства.

Автор фото, Natasha Stephen (@EMC_PlymUni) Підпис до фото, Маленькі шматочки рідкісного метеорита можуть привести до великих відкриттів

Для того, щоб отримати зразок подібного типу, американське та японське космічні агентства відправляли зонди в космос, до астероїдів. Але британським вченим пощастило більше - рідкісний матеріал буквально впав з неба.

"Так, на нього подіяло проходження через атмосферу, але він все одно має бути дуже близький до первісного складу. На щастя, мешканець Вінчкомба знайшов його протягом 12 годин після падіння. Більш ідеальну ситуацію важко придумати", - радіє Річард Грінвуд.

Автор фото, Glasgow University Підпис до фото, Метеорит з таким хімічним складом у Британії знайшли вперше

Важко переоцінити, наскільки ця знахідка є важливою для британської науки. Останній раз у Британії знаходили уламки метеорита 30 років тому. У 1991 році, коли Артур Петтіфор з села Глаттон неподалік від Пітерборо (східна Англія) буденно піклувався про цибулю на своєму городі, на його галявину впав 10-сантиметровий камінь, який назвали Глаттонським метеоритом.

Можливо, десь на галявинах Вінчкомба все ще лежать уламки метеорита, що впав 28 лютого. Вчені просять місцевих жителів уважно дивитися собі під ноги і повідомляти, якщо раптом вони побачать маленькі чорнуваті камені або навіть просто купки темного пилу.

Автор фото, NHM

Знайдені шматочки вчені радять покласти у фольгу і не чіпати, а краще сфотографувати на місці і надіслати координати GPS.

І найголовніше - поруч з метеоритом у жодному разі не можна класти магніт. Це може знищити важливу інформацію, яка допоможе вченим дізнатися ще більше про те, що відбувалося в Сонячній системі 4,5 мільярда років тому.