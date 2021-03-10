Росія і Китай хочуть збудувати дослідницку станцію на Місяці

Автор фото, PA Media Підпис до фото, На космічній станції будуть проводити міждисциплінарні дослідження, йдеться у заяві.

Російське космічне агентство "Роскосмос" підписало угоду з Національним космічним управлінням Китаю про розробку дослідницького центру на поверхні Місяця або на орбіті.

У заяві космічних агенцій обох країн йдеться про те, що станцію також зможуть використовувати інші країни.

Заява з'явилася у той час, коли Росія готується святкувати 60-ту річницю першого в історії пілотованого космічного польоту СРСР.

Міжнародна наукова місячна станція проводитиме широкий спектр наукових робіт, зокрема дослідження та використання Місяця, йдеться в заяві обох агенцій.

"Китай і Росія використовуватимуть наявний досвід космічних знань, досліджень і розробок, а також використання космічного обладнання та космічних технологій для спільної розробки дорожньої карти для будівництва Міжнародної місячної науково-дослідної станції", - йдеться у заяві китайського відомства.

Росія та Китай планують разом проєктувати, розробляти та експлуатувати дослідницьку станцію.

Чен Лан, аналітик, який спеціалізується на космічній програмі Китаю, переконаний, що проєкт є "великою подією".

Автор фото, CNSA/CLEP Підпис до фото, Панорамне фото, зроблено посадковим модулем Chang'e-5, під час приземлення на Місяць

"Це буде найбільший проєкт міжнародної космічної співпраці для Китаю, тому він важливий", - сказав він агенції AFP.

Китай доволі пізно почав освоювати космос. Але у грудні минулого року його оапарат Chang'e-5 успішно приніс зразки породи й "ґрунту", які він узяв з Місяця. Тоді це розглядали як чергову демонстрацію збільшення спроможності країни в космосі.

Росію, попередник якої СРСР став піонером освоєння космосу, за останні роки затьмарив Китай і США. Минулого року Росія втратила монополію на перевезення астронавтів на Міжнародну космічну станцію після успішного запуску SpaceX.

США оголосили про плани повернення на Місяць до 2024 року. Програма, яка називається "Артеміда", стане першою з 1972 року висадкою людей на Місяць.