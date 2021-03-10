Посол Ізраїлю обурився стадіоном імені Шухевича

Автор фото, UNIAN

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив рішення Тернопільської міської ради про присвоєння міському стадіону імені Романа Шухевича - головнокомандувача Української повстанської армії в 1943-1950 роках.

"Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я сумнозвісного гауптмана 201-го батальйону шуцманшафту Романа Шухевича і вимагаємо негайного скасувати це рішення", — написав пан Ліон у Twitter.

5 березня Тернопільська міська рада одноголосно ухвалила рішення про перейменування міського стадіону іменем Романа Шухевича.

У коментарях до твіту посла користувачі пишуть, що Роман Шухевич ніколи не належав до структури СС, що він та його родина під час Другої світової війни переховували євреїв, закликають не втручатися у внутрішні справи України та визнати Голодомор геноцидом українського народу, чого ще не зробив Ізраїль.

Заяву посла прокоментував голова політичної партії ВО "Свобода" Олег Тягнибок. Він обурився, чому досі немає ні ноти протесту від МЗС, ні активних дій парламенту.

"Чиї інтереси вони обстоюють?", - запитує він.

"Єдина адекватна відповідь на це нахабство — термінове повернення Роману Шухевичу звання Герой України", - переконаний лідер "Свободи".

Мером Тернополя є представник "Свободи" Сергій Надал, партія також контролює міську раду.

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон не вперше засуджує українських діячів. У січні минулого року він разом з послом Польщі Бартошем Ціхоцкі зробили спільну заяву, в якій різко засудили вшанування в Україні постатей та історичних подій, "які потрібно раз і назавжди засудити".

Йшлося про банер із зображенням Степана Бандери, який 1 січня, у день народження Бандери, з'явився на будівлі Київської міської державної адміністрації.

У МЗС України відповіли послам, що кожен народ і кожна держава самостійно визначає і вшановує своїх героїв.

Хто такий Роман Шухевич?

Роман Шухевич (псевдо Тарас Чупринка) - український політичний і державний діяч, член Організації українських націоналістів, головнокомандувач Української повстанської армії з 1944 по 1950 рік.

Загинув 5 березня 1950 року у Білогорщі біля Львова. Будинок, де він переховувався, оточили бійці МГБ. Шухевича поранили, щоб не здатися живим, пустив собі кулю в скроню.

Українська повстанська армія діяла на території України в 1942-1956 роках і боролося як проти Німеччини, так і проти радянської влади.

В українському Інституті національної пам'яті наполягають, що Роман Шухевич, як і Степан Бандера, боролися за незалежність України та не можуть вважатися пособниками нацистів.

У 2007 році на той час президент Віктор Ющенко посмертно надав Шухевичу звання Героя України.

Згодом донецькі суди визнали незаконним указ президента Ющенка про нагородження Романа Шухевича відзнакою "Герой України".