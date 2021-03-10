Тарас Шевченко. Відкрили 100-й пам'ятник Кобзареві за кордоном

Автор фото, Посольство України в Італії

У Флоренції відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку з нагоди 207-річчя від дня народження українського поета і мислителя. Це 100-й пам'ятник Кобзарю за межами України.

Бронзову скульптуру встановили в історичному центрі італійського міста, у саду однієї з найбільших бібліотек Biblioteca delle Oblate, повідомляє Посольство України в Італії.

Автор пам'ятника — український скульптор Олег Пінчук. Скульптуру виготовили за кошти меценатів.

Знайти місце для розміщення пам'ятника було непросто, оскільки історичний центр Флоренції належить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нарешті муніципалітет Флоренції домовився про встановлення пам'ятника в саду обласної бібліотеки.

Ідея встановлення пам'ятника Тарасу Шевченку виникла у 2015 році після того, як на Володимирській гірці у Києві встановили пам'ятник італійському поету Данте Аліг'єрі з білого мармуру.

На відкриття пам'ятника Тарасу Шевченку у Флоренції був присутній мер Києва Віталій Кличко.

Саме Київрада нещодавно підтримала рішення про передачу пам'ятника. А делегація міста отримала нагоду попри карантинні заборони відвідати Італію.

Автор фото, Валентин Мондриївський

Рекорд у подарунок

МЗС України до дня народження Тараса Шевченка 9 березня офіційно зареєструвало світовий рекорд за кількістю встановлених пам'ятників Кобзарю в Україні та за кордоном.

Зокрема, Книга рекордів України зафіксувала, що у світі встановлено 1168 пам'ятників Тарасу Шевченку. З них 100 у 44 іноземних країнах та 1068 в Україні.

"Ми хотіли зробити Тараса Григоровича Шевченка світовим рекордсменом і підкреслити, що Україна - там, де ми живемо, розмовляємо нашою мовою, пам'ятаємо нашу історію і сповідуємо наші цінності. Україна там, де Шевченко", - переконаний міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Історія пам'ятників Кобзарю

Також МЗС розповідає деякі цікаві історії пам'ятників Шевченкові у світі.

Наприклад, біля підніжжя монументу Кобзареві у Буенос-Айресі вмурували землю, привезену з могили Шевченка в Каневі.

А у Сербії пам'ятник Шевченку понад 13 років чекав на встановлення. Його подарував Львів місту Новий Сад.

Відкриття пам'ятника Шевченку в Лівані відбудеться у серпні з нагоди святкування 30-річчя відновлення Незалежності України. Автором пам'ятника є відомий ліванський скульптор П'єр Карам, який навчався у Київському художньому інституті. Частиною скульптурної композиції є кам'яна стела, на якій арабською буде викарбовано переклад "Заповіту".

Один з найкрасивіших пам'ятників Тарасу Шевченкові є у Харкові.

9 березня Україна вшановувала 207 річницю з дня народження Тараса Шевченка.