Шахрайство року. Купили міді на мільярд, а отримали фарбоване каміння
Швейцарський трейдер Mercuria Energy Group Ltd. минулого літа закупив міді у турецького постачальника на суму 36 млн доларів (1 млрд гривень). Коли ж вантаж прибув до Китаю, з'ясувалося, що в контейнерах замість дорогоцінного металу було пофарбоване каміння.
Інцидент стався попри заходи безпеки й контролю.
Швейцарський торговельний дім заявляє, що став жертвою шахрайства з вантажами. Ще до початку подорожі з порту біля Стамбула до Китаю близько 6 тисяч тонн чорнової міді у понад 300 контейнерах підмінили брусками, пофарбованими аерозольною фарбою у колір напівочищеного металу.
Mercuria, один з п'яти найбільших нафтотрейдерів у світі, вимагає компенсації у турецьких і британських судах від постачальника міді Bietsan Bakir.
Компанія також подала скаргу до турецької поліції й прокуратури, стверджуючи, що мали місце підміна вантажів і шахрайство.
"Затримали підозрюваних, котрі, як вважають, причетні до цієї злочинної схеми проти Mercuria", - йдеться в заяві компанії, у якій вона також висловлює подяку Управлінню з боротьби з фінансовими злочинами у Стамбулі.
Зламані пломби
Схоже, що мідь спочатку завантажили у першу партію контейнерів перед перевіркою, яку виконувала спеціальна інспекційна компанія. Потім контейнери опломбували, щоб запобігти шахрайству.
А після цього їх нібито відкрили й замінили мідь на каміння. Про це повідомила ЗМІ стамбульська юридична компанія KYB. Шахраї встановили фальшиві пломби на контейнерах, щоб замести сліди.
Коли судна вийшли в море, Mercuria сплатила 36 млн доларів п'ятьма платежами.
Шахрайство розкрили тільки минулого місяця, коли судна почали прибувати в китайський порт Ляньюньган.
"Покупець порушив кримінальну справу проти продавця і двох посередників, - йдеться в заяві турецької поліції. - Встановили, що інцидент є результатом організованого шахрайства".
Зазвичай в таких випадках торговельний дім може висунути претензії до страхового поліса вантажу. Але Mercuria виявила, що лише один з семи контрактів, використаних турецькою компанією для страхування вантажу, був справжнім. Решта шість - підробка.
Reuters надіслала запити щодо коментарів турецькому постачальнику Bietsan Bakir, який продав мідь Mercuria, але відповіді не отримала.
Цього тижня очікують нові слухання у справі.