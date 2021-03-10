Шахрайство року. Купили міді на мільярд, а отримали фарбоване каміння

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Швейцарський трейдер Mercuria Energy Group Ltd. минулого літа закупив міді у турецького постачальника на суму 36 млн доларів (1 млрд гривень). Коли ж вантаж прибув до Китаю, з'ясувалося, що в контейнерах замість дорогоцінного металу було пофарбоване каміння.

Інцидент стався попри заходи безпеки й контролю.

Швейцарський торговельний дім заявляє, що став жертвою шахрайства з вантажами. Ще до початку подорожі з порту біля Стамбула до Китаю близько 6 тисяч тонн чорнової міді у понад 300 контейнерах підмінили брусками, пофарбованими аерозольною фарбою у колір напівочищеного металу.

Mercuria, один з п'яти найбільших нафтотрейдерів у світі, вимагає компенсації у турецьких і британських судах від постачальника міді Bietsan Bakir.

Компанія також подала скаргу до турецької поліції й прокуратури, стверджуючи, що мали місце підміна вантажів і шахрайство.

"Затримали підозрюваних, котрі, як вважають, причетні до цієї злочинної схеми проти Mercuria", - йдеться в заяві компанії, у якій вона також висловлює подяку Управлінню з боротьби з фінансовими злочинами у Стамбулі.

Зламані пломби

Схоже, що мідь спочатку завантажили у першу партію контейнерів перед перевіркою, яку виконувала спеціальна інспекційна компанія. Потім контейнери опломбували, щоб запобігти шахрайству.

А після цього їх нібито відкрили й замінили мідь на каміння. Про це повідомила ЗМІ стамбульська юридична компанія KYB. Шахраї встановили фальшиві пломби на контейнерах, щоб замести сліди.

Коли судна вийшли в море, Mercuria сплатила 36 млн доларів п'ятьма платежами.

Шахрайство розкрили тільки минулого місяця, коли судна почали прибувати в китайський порт Ляньюньган.

"Покупець порушив кримінальну справу проти продавця і двох посередників, - йдеться в заяві турецької поліції. - Встановили, що інцидент є результатом організованого шахрайства".

Зазвичай в таких випадках торговельний дім може висунути претензії до страхового поліса вантажу. Але Mercuria виявила, що лише один з семи контрактів, використаних турецькою компанією для страхування вантажу, був справжнім. Решта шість - підробка.

Reuters надіслала запити щодо коментарів турецькому постачальнику Bietsan Bakir, який продав мідь Mercuria, але відповіді не отримала.

Цього тижня очікують нові слухання у справі.