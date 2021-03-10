Мирний план від Єрмака, російські миротворці та "наступ з 15 березня". Чому забурлило на Донбасі

Автор фото, Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Голова Офісу президента Зеленського Андрій Єрмак розповів про новий мирний план припинення війни на Донбасі, який передали Росії.

Водночас у самопроголошених "республіках" вчергове готуються до "наступу української армії" - цього разу з 15 березня.

Новий мирний план

"Сьогодні на столі лежить конкретний план - план мирного врегулювання, запропонований Німеччиною і Францією, доопрацьований Україною", - розповів Андрій Єрмак на онлайн-дискусії "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік" 9 березня, пише DW.

За його словами, зараз учасники "нормандського формату" чекають на реакцію Росії на цей оновлений мирний план: "У випадку, якщо Росія сьогодні задекларує свою готовність щодо припинення війни, реінтеграції окупованих територій в Україні, повернення наших громадян, то це відповідатиме всім критеріям".

"Росія повинна чітко сказати, чи готова вона йти шляхом встановлення миру на Донбасі, або вона не хоче миру в Україні. Тоді всьому світу буде це зрозуміло", - додав керівник Офісу президента України.

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі відбувається нове загострення. І пов'язане воно із санкціями проти Віктора Медведчука.

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План можуть обговорити вже найближчим часом - як уточнив Андрій Єрмак, "за тиждень-два" має відбутися відеоконференція щодо "кластерів, які можуть стати, в разі їх узгодження, основою для дорожньої карти, що дійсно б завершилася встановленням миру на Донбасі, поверненням і реінтеграцією окупованих територій в Україну і проведенням місцевих виборів".

А заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко розповів, що нічого не знає про новий мирний план.

"Який мирний план? Ми не знаємо нічого про мирні плані, який запропонувала Франція і Німеччина. Перший раз чую", - цитує його російський ТАСС.

Водночас візаві Андрія Єрмака у переговорах по Донбасу зазвичай є не МЗС Росії, а заступник керівника Адміністрації російського президента Росії Дмитро Козак.

"Наступ 15 березня"

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Тим часом у самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", а також російських ЗМІ вчергове говорять про "підготовку Україною наступу на Донбас".

"Голова ДНР" Денис Пушилін, наприклад, розповів російському журналісту Володимиру Соловйову про нібито "іноземних інструкторів" та "диверсійні групи", які зосередилися з українського боку лінії фронту, що, за його словами, є "ознакою того, що вони готуються до війни".

А у різних проросійських Telegram-каналах навіть пишуть про конкретну дату - "готовність ЗСУ атакувати Донбас з 15 березня".

Саме на цю дату, як натякнув український журналіст Дмитро Гордон, запланований вихід фільму Bellingcat про ймовірний зрив операції українських спецслужб з захоплення "вагнерівців".

Раніше згаданий Денис Пушилін вже розповідав про те, що з 3 березня "народна міліція ДНР" отримала дозвіл "на ведення попереджувального вогню на придушення і знищення вогневих точок противника".

Багато хто сприйняв такі заяви як фактичне оголошення проросійськими силами про припинення перемир'я на Донбасі, яке почалося у липні минулого року.

За цей час на фронті загинуло мінімум 22 українських військових.

Що відбувається на фронті

Загалом з початку лютого на фронті спостерігається загострення та збільшення кількості обстрілів, хоча у березні втрат в Об'єднаних силах стало менше. Остання бойова втрата зафіксована 5 березня - ворожий снайпер важко поранив українського бійця біля Мар'їнки.

У самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" свої втрати зазвичай не розкривають, але 3 березня там повідомили про загибель свого військового від снайперського вогню. Там також повідомляють про перестрілки в районі Горлівки.

Водночас "Східна правозахисна група", яка базується у підконтрольному Україні Лисичанську, заявила, що її моніторинг дає підстави припустити підготовку проросійських збройних формувань до бойових дій.

Автор фото, Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Зокрема вони зафіксували рух колон з дизпаливом з Росії на територію так званих "республік", активність на полігонах сепаратистів та укріплення позицій на лінії фронту.

У "Союзі добровольців Донбасу" проводять вербоку добровольців з РФ для участі у бойових діях на території України. Подібні повідомлення розіслали по всім відділенням організації", - додають у "Східній правозахисній групі".

Там також кажуть про те, що місцеві жителі у лютому двічі зафіксували заїзд колон з військовою технікою з Росії через КПП "Ізварине".

Щоправда, рух бронетехніки біля кордону з Росією періодично фіксують спостерігачі СММ ОБСЄ весь час з 2014 року.

Учасник Тристоронньої контактної групи від України Сергій Гармаш вважає, що озвучені "Східною правозахисною групою" дані не обов'язково можуть свідчити про підготовку до наступальних дій зі сторони проросійських формувань.

"Підвезення будматеріалів для зміцнення позицій, навчання і підготовка до мобілізації резерву - це скоріше підготовка до оборони, а не наступу. Завезення з Росії паливно-мастильних матеріалів і боєприпасів - теж не однозначно наступальна ознака", - написав він.

Миротворці?

Разом з тим, Сергій Гармаш не виключив провокацій.

"Або в Москві знають те, чого не знаємо ми і справді готуються до наступу ЗСУ. Або на тлі рішень РНБО з Медведчуком і його телеканалами вони залякали самі себе і готуються, що Зеленський піде ще далі. Або вони дійсно готують провокацію (в якій уже, заздалегідь, звинуватили Україну) і готують оборонні рубежі на випадок успішної віддачі з боку ООС", - перерахував варіанти Гармаш.

Останній варіант, за його словами, цілком ймовірний з огляду на "інформацію про зусилля Росії, спрямовані на реалізацію ідеї про введення на Донбас російських миротворців, озвучену буквально тиждень тому".

Про "російських миротворців на Донбасі" знову заговорили після того, як на початку березня керівник української сторони Спільного центру з контролю припинення вогню (СЦКК) Сергій Салкуцан звернувся до СММ ОБСЄ щодо спроб Росії "легітимізувати" ідею з "миротворчими силами".

"27 лютого 2021 року на позиціях одного з підрозділів 2 АК (зона відповідальності - ТОРЛОУ) була проведена зйомка серії репортажів, в яких акцентується увага на можливості підвищення ефективності контролю режиму припинення вогню в разі залучення до цього процесу російських миротворців", - повідомив Сергій Салкуцан.

При цьому, за його словами, позитивні очікування від "російських миротворців висловили військові формувань "ЛНР", переодягнені в уніформу спостерігачів ОБСЄ.