Білорусь на Євробаченні представлять КВНщики-фанати Лукашенка. Чому їх так хейтять

Автор фото, Eurovision Song Contest

Від Білорусі на Євробачення-2021 їде гурт "Галасы ЗМеста" з піснею "Я навчу тебе".

Але у соцмережах пісня вже набирає десятки тисяч дизлайків, а їхній трек називають "найбільш нелюбимою піснею" в історії конкурсу.

Все через те, що "Галасы ЗМеста" публічно підтримують Олександра Лукашенка, висміюють білоруські протести і опозицію, а також згадують про український Майдан.

"КВНщики" за Лукашенка та СРСР

Автор фото, sb.by Підпис до фото, Вокаліст і автор текстів "Галасы ЗМеста" Дмитро Бутаков під час автопробігу на підтримку Лукашенка

"Галасы ЗМеста" українською можна перекласти як "Голоси змісту" (або "Голоси з міста").

Це гурт, який кілька років тому утворили колишні "КВНщики" з міста Барановичі.

Утім, до серпня минулого року відомими навіть за білоруськими міркам назвати їх було важко.

Однак з початком протестів проти Олександра Лукашенка гурт почав публікувати відео з піснями, в яких висміював білоруську опозицію та її лідерів.

У пісні "Хто тут в герої", наприклад, колишнього міністра культури Білорусі та одного з керівників Координаційної ради опозиції Павла Латушка "Галасы ЗМеста" жартівливо протиставляють історичним діячам минулого (переважно російським):

"Нахимов Павел! Как грохотала

Морская слава у адмирала!

Ни смерть, ни выстрел турецкой пушки…

Как вы сказали? Ах, да, Латушко…"

В інтерв'ю виданню "Білорусь сьогодні", яке належить адміністрації президента, вокаліст гурту і автор пісень Дмитро Бутаков зізнавався, що "до цього часу не може спокійно пережити розпад Радянського Союзу".

Автор фото, GALASYZMESTA.BY

У пісні "Я в Прибалтиці сижу" музиканти натякають на лідерів опозиції, які змушені були виїхати за кордон (більшість з тих, хто залишились, опинилися за гратами).

У цьому треку ж завуальовано згадується і український Майдан: "Всем, кто от Москвы стеной, Нуланд выдаст пончик!"

Це алюзії на візит Вікторії Нуланд до протестувальників на Майдані Незалежності в 2013 році.

Автор фото, Getty Images

А у пісні "Європейська мрія" вокаліст Дмитро Бутаков жартує з "одностатевого кохання" та білорусів, які їдуть у ЄС "побатрачити" на зборах фруктів.

"Галасы ЗМеста" також брали участь в автопробігах на підтримку Олександра Лукашенка "За єдину Білорусь".

"Ось вийшли люди, якісь демонстрації. У мене завжди є матеріал для спостережень. Часто просто в стіл пишу. Весь час реагую. Частково і ці напрацювання знадобились для цього проєкту. Почалося все з однієї-двох пісеньок, а потім якось само пішло, чи що... Ну і, не буду приховувати, це мій, наш вираз громадянської позиції", - пояснює Дмитро Бутаков.

Музикант також каже, що багато хто йому дорікає за такі пісні: "Є ті, хто по-доброму докоряє, є ті, хто прям "як ти міг" і так далі. "За скільки продався кривавому режиму?" А я не продався. Це моя думка".

"Буйствувати не можна. Є ж інші методи, напевно. Суспільство розколювати не потрібно буйством…" - фактично повторив він риторику білоруської влади про "радикалів, які розколюють Білорусь".

У пісні "Я-Мы" (відсилка до одного з гасел білоруської опозиції "Я-ми 97%) гурт також жартує з протестувальників, яких затримали силовики:

"Я просто шел, я просто написал,

А я катался на велосипеде.

Я просто телеграм канал читал…

Куда ж теперь мы под конвоем едем?"

Автор фото, Eurovision Song Contest Підпис до фото, Дмитро Бутаков вважає, що зберігає "незалежний погляд" на владу та опозицію в Білорусі

Водночас в інтерв'ю TUT.by лідер групи Дмитро Бутаков закликав не ображатися на сатиру.

За його словами, він намагається зберегти незалежний погляд на опозицію і на владу. Його просто бентежить, що протестувальники вийшли на вулиці не під державними прапорами і "начебто звуть в іншу країну".Сам же він, як "російська людина" і "справжнісінький совок", не хоче таких змін: "Білорусь як окрема самостійна держава? Мені складно це прийняти".

"Навчу ходити під дудочку"

Пісня "Я навчу тебе", з якою гурт виступить на Євробаченні, виконується російською мовою.

У ній такий приспів:

"Я научу тебя плясать под дудочку,

Я научу тебя клевать на удочку,

Я научу тебя ходить по струночке,

Ты будешь радоваться всему".

За добу після публікації на YouTube-каналі Євробачення-2021 її переглянули більше 300 тис.

При цьому кількість дизлайків (24 тис.) значно перевищує число позитивних реакцій (3,2 тис.).

Автор фото, Eurovision Song Contest

"Давайте зробимо рекорд найбільш нелюбимої пісні на Євробаченні всіх часів", - йдеться у найпопулярнішому коментарі до кліпу "Галасы ЗМеста".

"Це відкрите приниження та ізоляція білорусів, беручи до уваги все, що відбувається зараз у країні", - пише інший коментатор.

Також у коментарях закликають дискваліфікувати пісню через політичні підтексти навколо неї та гурту.

Пісню "Я тебе навчу" ще буде заверджувати Європейський мовний союз, у нього є право внести в неї зміни.Прецеденти були: в 2009 році, через півроку після війни з Росією, Грузія заявилася на Євробачення з піснею під назвою "We Do not Want to Put In". Дослівно це можна перекласти як "ми не хочемо вставляти", але останні два слова в назві занадто явно читалися як одне - виходило "Putin".

Організатори Євробачення вимагали змінити текст, але грузинська сторона відмовилася і на знак протесту знялася з конкурсу.

Хто міг поїхати від Білорусі

Автор фото, Facebook Val Підпис до фото, Переможців минулорічного відбору з дуету VAL Білорусь вирішила не посилати на конкурс через "відсутність совісті"

Дует VAL, який переміг у минулому білоруському відборі на Євробачення, відсторонили від участі у конкурсі через критику влади Білорусі - у Белтелерадіокомпанії сказали, що у них "немає совісті".

Відбір нових учасників проходив весь січень.

Видання TUT.by з посиланням на свої джерела в музичних колах називало фаворитом інший дует під назвою Aura.

Ця сімейна пара вже 11 раз намагалася потрапити на Євробачення від Білорусі, влітку цього року учасники ансамблю були довіреними особами Олександра Лукашенка. Їхня остання пісня вихваляє бійців спецпідрозділу "Алмаз", що розганяв протести.Але Белтелерадіокомпанія все ж зупинилася на більш м'якому варіанті, обравши для конкурсу групу з Барановичів "Галаси ЗМеста".