"Не здав гроші на 8 березня - покарали дитину". Скандал у дитсадку в Чернівцях

Автор фото, Горный Уарабей Підпис до фото, Фото дитини, яка сидить окремо, поки інші граються, надіслала у батьківський чат вихователька

Мешканець Чернівців звинуватив батьківський комітет дитсадківської групи у поборах і приниженні гідності його дитини.

На фото, яке батько опублікував на своїй сторінці у Facebook, видно, як дівчатка граються іграшками, натомість його донька сидить окремо за столом без подарунка.

Батько твердить, що фото зробили спеціально, аби показати, що його дитину покарали за те, що він не здав гроші на подарунок до 8 Березня.

Виховательці вже оголосили догану, а управління освіти Чернівецької міськради звернулося до поліції з проханням встановити факт наявності чи відсутності булінгу.

"Відколи батьківські комітети (у 2021 році!!) впливають на освітній процес в дитячих садах?.. Не здав гроші на чергові побори від "комітету" в групу, і вони вирішили демонстративно принизити мою дівчинку", - написав батько ввечері 9 березня.

До свого поста чоловік додав фото, яке з-поміж інших, скинула у батьківський чат вихователька.

Автор фото, Горный Уарабей

На фото видно, як діти граються іграшками на килимку. Водночас одна дитина, його донька, сидить сама за столиком.

Батько твердить, що хотів здати гроші на подарунок для своєї дитини. Водночас батьківський комітет збирав по 300 грн, що, на його думку, значно більше, аніж на один подарунок.

У коментарях чоловік також виклав скріншот переписки з представницею батьківського комітету.

Автор фото, Горный Уарабей

Пост батька зібрав багато обурливих коментарів. Водночас деякі батьки, чиї діти ходять в ту саму групу, стали на захист вчительки.

"Ніколи ніхто не примушував мене здавати кошти на будь-що. Це завжди була ініціатива батьків, які хотіли влаштувати свято для діток, і щоб це свято запам'яталось їм", - пише Ольга Стасик і додає, що їхня вихователька — чудова людина.

Користувачка Інна Филипец запевняє батька, що їхні діти цього дня гралися разом і його донька не плакала, вона лише засмутилася, що не отримала подарунок.

"Вас попереджали завчасно і говорили купити щось самостійно... Або не вести її цього дня в садок, щоби не травмувати", - пише вона.

"Винні покарані"

Згодом у коментарях батько подякував усім за розголос цього конфлікту і видалив пост зі своєї сторінки.

"Мені телефонували з Департаменту і сказали, що усі "винні покарані". На жаль, винною зробили виховательку, хоча вона — лише вершина айсберга. Основна відповідальність лежить на батьках з їх совковим мисленням", - написав він.

В управлінні освіти Чернівецької міськради кажуть, що вихователю дитсадка уже оголосили догану за порушення педагогічної етики.

Адміністрація дитсадка також створила комісію, яка вивчає, чи був присутній булінг.

"Ми поспілкувалися з батьком. У нього немає претензій до виховательки, окрім цього факту. У нього претензії до батьківського комітету", - пояснила ВВС News Україна заступниця начальника управління освіти Олена Кузьміна.