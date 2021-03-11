Високопосадовця НАН України спіймали на хабарі. Йому загрожує до 10 років тюрми

Автор фото, СБУ

Служба безпеки України викрила на хабарництві заступника директора одного з Інститутів Національної академії наук, який обіцяв надати підприємцю в оренду приміщення інституту.

Йдеться про доктора технічних наук, ім'я якого відомство не розголошує.

Він вимагав від підприємця гроші, за що обіцяв передати в оренду одне з нежитлових приміщень інституту в центральному районі столиці.

Правоохоронцям вдалося задокументували отримання чиновником першої частини авансу і затримати його під час отримання другої - прямо в робочому кабінеті.

Окрім авансу підприємець, за домовленістю, у подальшому також мав сплачувати 50 тисяч гривень щоквартально.

Договір оренди сторонами, кажуть в СБУ, був укладений з порушеннями чинних законів.

Тепер щодо затриманого відкрили справу за статтею про одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція цієї статті передбачає до від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо відсторонення чиновника з займаної посади.

Автор фото, СБУ

Наприкінці лютого на отриманні хабаря спіймали декана одного з факультетів Льотної академії Національного авіаційного університету у Кропивницькому.

Він, за інформацією правоохоронців, брав з курсантів гроші за те, аби надати їм допуск до польотів.

"Посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від старшокурсників за допуск до проходження практичних занять. Гроші він вимагав попри успішність та високий рейтинг майбутніх пілотів", - кажуть в Службі безпеки.

Вартість одного такого "допуску" для одного курсанта декан оцінював у 11,5 тисяч доларів.

Йому так само загрожує до 10 років позбавлення волі.