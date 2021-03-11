Під оплески і з перерізанням стрічки. Київський виш привітав жінок з 8 березня відкриттям туалету

Жіночий туалет як подарунок до 8 березня. Київський виш своєрідно привітав дівчат

Автор фото, Facebook

У Державному університеті телекомунікацій у Києві з нагоди Міжнародного жіночого дня відкрили жіночу вбиральню.

Відео урочистого відкриття туалету оприлюднене у Facebook: на ньому проректор університету з адміністративно-господарської роботи та будівництва Анатолій Сало виголошує промову біля вбиральні, де зібралися працівники закладу.

"Сьогодні, напередодні Міжнародного жіночого дня, 8 березня, день відкриття першої відремонтованої жіночої вбиральні настав", - з урочистою інтонацією заявив пан Сало.

Він також похвалився, що жінкам-співробітницям вишу дозволили обрати колір плитки, обладнання та аксесуари для оновленої вбиральні.

Після цього він зачитав короткий вірш, і після перерізання червоної стрічки пообіцяв, що всіх пригостять келихом шампанського - аби "закріпити" цю подію.

Відео швидко стало вірусним у соцмережах - дехто з користувачів дивувався, що у 2021 році факт відкриття звичайного туалету супроводжується такими урочистостями, та більшість - не втрачали можливості пожартувати.

"У рамках "Великого Будівництва", "Великої Реставрації", диджиталізації та розвитку науки "Україна 2030" та з нагоди 8 березня в університеті телекомунікацій урочисто відкрито Туалет. Ура, таваріщі!" - пише ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

Автор фото, Facebook

Користувач Der Motorcat цікавиться, чи не влаштували з нагоди такої події святковий концерт із відомими виконавцями.

Автор фото, Facebook

А Віктор Цимбал фантазує над тим, якими могли бути розмови співробітниць університету, вражених таким подарунком керівництва.

Автор фото, Facebook

Але є й ті, хто іронізувати над відкриттям туалету не радить - мовляв, було б чудово, якби подібні "подарунки" зробили для всіх вишів.

Автор фото, Facebook

Схожої думки і представники самого Державного університету телекомунікацій, який опинився в центрі уваги соцмереж.

"Ну немає в цьому нічого злочинного. Ми покращуємо санітарно-гігієнічні норми, і в цьому нічого поганого немає", - заявила помічниця ректора навчального закладу Ольга Сомко.

Тим часом на резонансне відео уже звернув увагу мовний омбудсмен Тарас Кремінь - каже, підготував звернення в Міносвіти з проханнями провести службове розслідування.

"Надзвичайно вражений такими "святковими" подіями в державному ВНЗ, в якому відкриттю жіночих вбиралень, що супроводжується адміністративним стрічково-перерізальним пафосом із лиричними викрутасами, в Україні повинен бути покладений край", - написав пан Кремінь у своєму фейсбуці.