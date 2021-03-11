Заборона партії Шарія. Мін’юст звернувся до суду

Автор фото, SHARIJ.OFFICIAL

Міністерство юстиції звернулися в Окружний адміністративний суд Києва щодо заборони діяльності політичної партії "партія Шарія". У суді вже підтвердили, що відкрили відповідне провадження.

"Позивач просить суд витребувати у Служби безпеки України висновки експертів, які зазначені у листі до Мін'юсту від 4 березня 2021 року щодо протиправної діяльності політичної партії, та заборонити діяльність "Партії Шарія", - йдеться на сайті ОАСК.

Засідання у цій справі призначене на 6 квітня.

Міністр юстиції Денис Малюська, коментуючи позов, заявив, що підставою для його подання є численні порушення українських законів як політичною партією, так і її лідером - Анатолієм Шарієм.

"Ми не очікуємо, що справа буде простою та легкою. Партія Шарія вибудувала непогану юридичну оборону своєї незаконної діяльності, грубо порушуючи законодавство, але при цьому намагаючись перекладати усю відповідальність за такі дії на формально сторонніх осіб. Але, як свідчить матеріали правоохоронних органів, вдавалося їм це далеко не завжди", - написав пан Малюська у своєму фейсбуці.

Сам Анатолій Шарій вже відповів на ці звинувачення у своєму телеграм-каналі, звинувативши владу у брехні.

Зокрема він звернув увагу на формулювання на сайті ОАСК - "витребувати у Служби безпеки України висновки експертів, які зазначені у листі до Мін'юсту від 4 березня 2021 року щодо протиправної діяльності політичної партії".

За словами Шарія, ані слова щодо протиправної діяльності його партії в цих експертизах немає.

Також Шарій нагадав міністру про лист, який той свого часу нібито направив до суду і де йшлося, що жодних підтсав для заборони Партії Шарія немає.

"Пане міністр, ви читали, що ви відправили до суду?", - пише Шарій.

На сайті його політсили тим часом з'явилася заява, де дії влади називають політичними репресіями з метою заборонити "головну опозиційну силу України".

Минулого місяця Служба безпеки також повідомила про оголошення підозри Анатолію Шарію - за звинуваченнями в державній зраді та розпалюванні ворожнечі.

"На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур", - йшлося у заяві СБУ.

Там зазначили, що "факти його підривної діяльності проти України" слідчі виявили в інтерв'ю та виступах Шарія.

СБУ, зокрема, назвало Шарія "пропагандистом" та зазначило, що з 2012 року він, ймовірно, допомагав Росії у "проведенні спеціальних інформаційних операцій".

"Пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на Сході країни", - йдеться в повідомленні.

Спецслужба згадала зокрема про приклади його виступів у російських ЗМІ - на телеканалах "Россия 24", "Россия 1" та на телеканалі Міністерства оборони РФ "Звезда".

"Партія Шарія" брала участь у парламентських виборах в 2019 році та набрала понад 2% голосів. Вона претендувала на державне фінансування, проте парламент ухвалив спеціальний закон, щоб цього не сталось.

На місцевих виборах 2020 року партія провела до низки рад міст півдня та сходу України десятки фракцій.