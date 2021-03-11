Фінанси Меган і Гаррі: де вони беруть гроші

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Принц Гаррі заявив, що сім'я припинила його фінансування після того, як вони з Меган "відмовилися" від статусу старших членів британської королівської родини та переїхали до Каліфорнії.

На що ж вони живуть?

Гроші королівської родини

Герцог і герцогиня Сассекські оголосили в січні 2020 року, що відмовляються від королівських обов'язків та "працюватимуть" над тим, щоб бути фінансово незалежними.

Вирішили, що певний час підтримувати молодшого сина і його сім'ю продовжить принц Чарльз з власних коштів, які йому приносить герцогство Корнуолл.

Згідно з фінансовими звітами Чарльза, він витратив близько 5,6 млн фунтів стерлінгів (7,7 млн доларів) на обох синів та їхні родини в період до березня 2020 року.

Однак в інтерв'ю Опрі Вінфрі принц Гаррі заявив, що з того часу королівська родина "буквально відрізала мене фінансово".

Незрозуміло, чи мав він на увазі гроші, які пара отримувала з прибутку принца Чарльза, чи з Гранту суверена, який фінансують британські платники податків, чи й те, й інше.

Фінансовий звіт принца Чарльза за цей період ще не оприлюднили, а у вестмінстерській королівській резиденції Clarence House від коментарів відмовилися.

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Чи багатїі герцог і герцогиня Сассекські?

І герцог, і герцогиня мають значні особисті статки.

Принци Вільям і Гаррі отримали більшу частину спадку в 13 млн фунтів (18 млн доларів), залишених їхньою матір'ю принцесою Діаною.

Розповідаючи про переїзд до США, він сказав Опрі: "У мене є те, що мені залишила мама, і без цього ми б не змогли цього зробити".

Крім того, вважають, що Гаррі також отримав мільйони від королеви-матері, його прабабусі.

Що ж до Меган, то вона до одруження знялася в серіалі "Форс-мажори", де їй платили по 50 тисяч доларів за серію. Вона також вела блог про стиль життя і розробила власну модну лінію для канадського бренду.

Чи є іншії прибутки?

Оскільки Гаррі й Меган більше не виконують обов'язки членів королівської родини, вони можуть самостійно заробляти гроші.

Подружжю нічого не заплатили за інтерв'ю з Опрою, але після переїзду до США вони уклали контракти з сервісами потокового мовлення Netflix і Spotify. Є припущення, що ці контракти оцінюють в мільйонні суми.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Минуло більше року, відколи герцог і герцогиня Сассекські оголосили, що "відступають" від обов'язків старших членів королівської родини

Вони також створили організацію Archewell, що має виробничі підрозділи і некомерційний фонд.

Хто фінансує їхню безпеку?

Коли подружжя мешкало у Британії, їх охороняла служба безпеки столичної поліції. Однак скільки це коштувало, невідомо.

Після того, як уряд Канади відмовився фінансувати безпеку Гаррі й Меган, вони вирішили переїхати до США.

Пара розповіла, що там американський мільярдер і медіамагнат Тайлер Перрі запропонував їм будинок для проживання і охорону в перші місяці карантину.

В інтерв'ю Опрі Гаррі відповів, що контракти з Netflix і Spotify "ніколи не були частиною плану", однак виявились необхідністю.

"Все, що мені було потрібно, - це достатньо грошей, щоб мати можливість гарантувати безпеку своїй родині", - сказав він.

Хто фінансував пару у Британії?

До відмови від королівських обов'язків 95% прибутку подружжя становили кошти принца Чарльза, які йому приносить герцогство Корнуолл.

Гроші від герцогства - загалом трохи більш як 5 мільйонів фунтів (6,9 млн доларів) у 2018-19 роках - покрили громадські обов'язки принца Гаррі й Меган та герцога і герцогині Кембриджських, а також деякі з їхніх особистих витрат.

Грант суверена склав 5% бюджету Сассекських.

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Цей грант сплачує британський уряд для покриття витрат на виконання королівських обов'язків і догляд за королівськими палацами. Цього року його сума складе 85,9 млн фунтів (119,5 млн доларів).

У вересні минулого року герцог і герцогиня оголосили, що сплатили 2,4 млн фунтів (3,3 млн доларів) за ремонт свого будинку, котеджу Фрогмор-гаус на території Віндзорського палацу, котрий зробили за державний кошт.

"Власність Корони"

Головне джерело публічного прибутку королеви - це Грант суверена, фіксований відсоток прибутку Фонду королівської нерухомості.

Більша частина активів розташована в Лондоні, однак фонд також володіє нерухомістю в Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії.

Серед об'єктів - Великий Віндзорський парк і Королівський іподром в Аскоті, але основну частину портфеля становить житлова і комерційна нерухомість, зокрема офіси, магазини і торговельні центри, а також більша частина будівель на Ріджент-стріт в лондонському Вест-Енді.