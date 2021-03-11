Туреччина вводить жорсткіші умови в'їзду для туристів. Це стосується українців

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Відтепер, окрім негативного ПЛР-тесту на ковід, туристи перед приїздом до країни мають заповнити обов'язкову електронну анкету. Ця вимога починає діяти з 15 березня.

Бланк слід заповнити на офіційному сайті Міністерство охорони здоров'я Туреччини протягом 72 годин перед поїздкою.

Відповідно до повідомлення турецького уряду, інформацію слід надати "щоб захистити ваше здоров'я та здоров'я ваших близьких під час пандемії".

Йдеться про загальні контактні та паспортні дані, очікувані дати в'їзду тощо.

Завдяки формі з будь-яким туристом можна буде легко зв'язатися у випадку потреби. На кордоні можуть перевіряти, чи заповнив турист форму.

"Якщо ви не заповнили форму або повідомили хибну інформацію, щодо вас можуть застосувати юридичні та адміністративні санкції. Навіть більше, вам можуть не дозволити в'їзд до Туреччини", - застерігають в МОЗ країни.

З 28 грудня Туреччина також почала вимагати від українців негативний ПЛР-тест перед в'їздом до країни, який слід зробити протягом 72 годин до вильоту.

Нещодавно цю вимогу продовжили до 26 травня. Чи послаблять вимоги для туристів з наближенням високого літнього сезону, ще невідомо.

Туреччина у 2020-2021 році - один з найпопулярніших напрямків для українських туристів, оскільки це одна з небагатьох країн, яка залишалася відкритою для українців попри пандемію.