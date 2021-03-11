Біля берегів Румунії затонуло судно з українцями. Є загиблі

Автор фото, MarineTraffic

Зранку 11 березня у Чорному морі біля берегів Румунії затонуло суховантажне судно Volgo Balt 179, на якому перебували українські моряки.

Як повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, загалом на борту було 13 українців. 10 із них вдалося врятувати, пошуки ще одного тривають.

Двоє членів екіпажу загинули.

Українські консули, за словами Ніколенка, вже вирушили в румунський порт Констанца, аби координувати рятувальну операцію та надавати консульську допомогу.

Як повідомляє пресслужба компанії Grup Servicii Petroliere, яка бере участь в пошукових заходах, 10 врятованих людей направили до госпіталю корабля GSP Falcon, де їм надають медичну допомогу.

Усіх їх перевезуть до порту Констанца, але лише після завершення рятувальної операції з пошуку ще одного моряка, який вважається зниклим безвісти.

У Grup Servicii Petroliere зазначають, що пошукам заважають погодні умови - сильний вітер та високі хвилі.

За даними сервісу MarineTraffic, корабель під прапором Коморських островів вийшов з російського порту Ростов-на-Дону 6 березня, а 11 числа мав прибути до румунського порту Констанца.