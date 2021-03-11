РНБО: СБУ перевірить Ахметова, Палицю, Литвина і депутатів, які голосували за Харківські угоди

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, 27 квітня 2010 року, спікер Литвин ховався за парасольками від опозиції, яка кидалася яйцями під час голосування за Харківські угоди

Рада нацбезпеки на своєму засіданні у четвер вирішила доручити СБУ детально проаналізувати обставини підготовки і ратифікації Харківських угод 2010 року, за якими Україна продовжила строк перебування російського флоту в Криму.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, саме те рішення Верховної Ради згодом стало однією причин російської анексії Криму та вплинуло на початок війни на Донбасі у 2014 році.

Данілов пояснив, що після перевірки, "якщо СБУ буде вважати за необхідне", то порушить справу про державну зраду проти 236 депутатів, які голосували за Харківські угоди у квітні 2010 року.

"Дуже багато цікавих персонажів, які продовжують залишатися в українській політиці", - відзначив секретар РНБО.

Тепер перевірять "мотивацію" всіх депутатів, які тоді голосували.

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Окреме Олексій Данілов згадав про тодішнього голову Верховної Ради Володимира Литвина. А також одного "відомого олігарха".

Тоді за Харківські угоди голосували Рінат Ахметов, Андрій Деркач, Василь Хмельницький, соратник Ігоря Коломойського Ігор Палиця та інші тодішні депутати від Партії регіонів й інших фракцій. Також там є нинішній заступник голови КС Сергій Головатий.

"У списку є чинні нардепи, чинні олігархи. Цікавий список", - додав Олексій Данілов.

Крім того, Рада нацбезпеки і оборони у четвер розглядала питання оборонного замовлення, продовжила санкції проти двох російських банків, термін дії яких закінчується 19 березня та ухвалила рішення про повернення "Мотор-Січ" у державну власність.

Резонансні санкції РНБО

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Віктор Медведчук та Оксана Марченко

З початку лютого Рада нацбезпеки та президент Зеленський ухвалили низку резонансних рішень.

2 лютого під санкції потрапив депутат Ради від партії ОПЗЖ та соратник Віктора Медведчука Тарас Козак і його телеканали "112", "ZIK" та "NewsOne". У підсумку ці канали припинили роботу - за рішенням РНБО вони не можуть мовити п'ять років.

Серед причин закриття каналів називали непрозоре фінансування і їхню редакційну політику. Підгрунтям для обмежень щодо пана Козака стало нібито "фінансування терористичної діяльності" на території ОРДЛО.

Пізніше Радбез і президент ввели санкції вже безпосередньо проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, а також Наталії Лавренюк - цивільної дружини Тараса Козака.

Усіх їх звинуватили в причетності до "фінансування тероризму".

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Секретар РНБО Олексій Данілов

ОПЗЖ через ці дії звинуватила владу Зеленського у політичних репресіях та утисках свободи слова. А Оксана Марченко оголосила похід у політику.

В інтерв'ю ВВС пан Медведчук назвав запроваджені санкції та звинувачення проти нього та родини безпідставними.

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що санкції проти Медведчука і Марченко накладені за статтею "фінансування тероризму".

А в кінці лютого РНБО запровадило санкції десяти колишніх високопоставлених військовослужбовців та силовиків, які зрадили українській присязі під час анексії Росією Криму і перейшли на бік росіян.

Їх позбавили всіх державних нагород і звань.