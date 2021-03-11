РНБО: СБУ перевірить Ахметова, Палицю, Литвина і депутатів, які голосували за Харківські угоди
Рада нацбезпеки на своєму засіданні у четвер вирішила доручити СБУ детально проаналізувати обставини підготовки і ратифікації Харківських угод 2010 року, за якими Україна продовжила строк перебування російського флоту в Криму.
За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, саме те рішення Верховної Ради згодом стало однією причин російської анексії Криму та вплинуло на початок війни на Донбасі у 2014 році.
Данілов пояснив, що після перевірки, "якщо СБУ буде вважати за необхідне", то порушить справу про державну зраду проти 236 депутатів, які голосували за Харківські угоди у квітні 2010 року.
"Дуже багато цікавих персонажів, які продовжують залишатися в українській політиці", - відзначив секретар РНБО.
Тепер перевірять "мотивацію" всіх депутатів, які тоді голосували.
Окреме Олексій Данілов згадав про тодішнього голову Верховної Ради Володимира Литвина. А також одного "відомого олігарха".
Тоді за Харківські угоди голосували Рінат Ахметов, Андрій Деркач, Василь Хмельницький, соратник Ігоря Коломойського Ігор Палиця та інші тодішні депутати від Партії регіонів й інших фракцій. Також там є нинішній заступник голови КС Сергій Головатий.
"У списку є чинні нардепи, чинні олігархи. Цікавий список", - додав Олексій Данілов.
Крім того, Рада нацбезпеки і оборони у четвер розглядала питання оборонного замовлення, продовжила санкції проти двох російських банків, термін дії яких закінчується 19 березня та ухвалила рішення про повернення "Мотор-Січ" у державну власність.
Резонансні санкції РНБО
З початку лютого Рада нацбезпеки та президент Зеленський ухвалили низку резонансних рішень.
2 лютого під санкції потрапив депутат Ради від партії ОПЗЖ та соратник Віктора Медведчука Тарас Козак і його телеканали "112", "ZIK" та "NewsOne". У підсумку ці канали припинили роботу - за рішенням РНБО вони не можуть мовити п'ять років.
Серед причин закриття каналів називали непрозоре фінансування і їхню редакційну політику. Підгрунтям для обмежень щодо пана Козака стало нібито "фінансування терористичної діяльності" на території ОРДЛО.
Пізніше Радбез і президент ввели санкції вже безпосередньо проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, а також Наталії Лавренюк - цивільної дружини Тараса Козака.
Усіх їх звинуватили в причетності до "фінансування тероризму".
ОПЗЖ через ці дії звинуватила владу Зеленського у політичних репресіях та утисках свободи слова. А Оксана Марченко оголосила похід у політику.
В інтерв'ю ВВС пан Медведчук назвав запроваджені санкції та звинувачення проти нього та родини безпідставними.
Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що санкції проти Медведчука і Марченко накладені за статтею "фінансування тероризму".
А в кінці лютого РНБО запровадило санкції десяти колишніх високопоставлених військовослужбовців та силовиків, які зрадили українській присязі під час анексії Росією Криму і перейшли на бік росіян.
Їх позбавили всіх державних нагород і звань.