"Ми не расистська сім'я". Принц Вільям відповів на звинувачення Меган Маркл

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Принц Вільям, герцог Кембриджський захистив королівську сім'ю від звинувачень у расизмі, висунутих герцогом і герцогинею Сассекськими, заявивши, що "ми абсолютно не расистська сім'я".

Він сказав це під час відвідин школи в східному Лондоні.

Принц Вільям також розповів, що не говорив ще з братом, принцем Гаррі, після скандального інтерв'ю, однак незабаром зробить це.

Що саме він сказав

Поки принц Вільям з дружиною виходили зі школи у Стратфорді, журналісти спитали його: "Чи справді королівська родина расистська, сер?"

На це він відповів: "Ми абсолютно не расистська сім'я".

А на питання про розмову з братом, принцом Гаррі після інтерв'ю Опрі, герцог розповів: "Ні, я ще не говорив з ним, але зроблю це".

Це перший коментар по суті від королівської сім'ї після інтерв'ю герцога і герцогині Сассекських Опрі Вінфрі, у якому Меган Маркл сказала, що у членів королівської сім'ї були побоювання про те, наскільки темною буде шкіра її сина Арчі, коли він народиться.

Принц Гаррі підтвердив, що така розмова була, але не сказав, з ким саме. Лише після ефіру, відповідаючи на питання Опри Вінфрі, він сказав, що це не були королева або її чоловік герцог Единбурзький.

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Раніше Букінгемський палац заявив, що британська королівська сім'я дуже серйозно ставиться до згаданих принцом Гаррі і його дружиною Меган Маркл в інтерв'ю Опрі Вінфрі проблем, з якими пара зіткнулася після весілля.

"Вся родина засмутилася, коли дізналася, наскільки складними останні кілька років були для Гаррі та Меган", - йдеться у заяві, оприлюдненій від імені королеви Єлизавети II.

"Порушені питання, особливо пов'язані з расою, викликають занепокоєння. Хоча деякі спогади можуть відрізнятися, їх сприймають з усією серйозністю і вони будуть розглянуті [королівською] родиною в приватному порядку", - додають автори заяви.

В своєму інтерв'ю Опрі Гаррі також скаржився, що його зачіпало, що родина ніколи не обговорювала "колоніальні відтінки" заголовків новин і статей.

А на питання Опри Вінфрі про те, чи залишила пара Велику Британію через расизм, принц Гаррі відповів: "Це вплинуло у значній мірі".