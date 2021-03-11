"Ми не расистська сім'я". Принц Вільям відповів на звинувачення Меган Маркл
Принц Вільям, герцог Кембриджський захистив королівську сім'ю від звинувачень у расизмі, висунутих герцогом і герцогинею Сассекськими, заявивши, що "ми абсолютно не расистська сім'я".
Він сказав це під час відвідин школи в східному Лондоні.
Принц Вільям також розповів, що не говорив ще з братом, принцем Гаррі, після скандального інтерв'ю, однак незабаром зробить це.
Що саме він сказав
Поки принц Вільям з дружиною виходили зі школи у Стратфорді, журналісти спитали його: "Чи справді королівська родина расистська, сер?"
На це він відповів: "Ми абсолютно не расистська сім'я".
А на питання про розмову з братом, принцом Гаррі після інтерв'ю Опрі, герцог розповів: "Ні, я ще не говорив з ним, але зроблю це".
Це перший коментар по суті від королівської сім'ї після інтерв'ю герцога і герцогині Сассекських Опрі Вінфрі, у якому Меган Маркл сказала, що у членів королівської сім'ї були побоювання про те, наскільки темною буде шкіра її сина Арчі, коли він народиться.
Принц Гаррі підтвердив, що така розмова була, але не сказав, з ким саме. Лише після ефіру, відповідаючи на питання Опри Вінфрі, він сказав, що це не були королева або її чоловік герцог Единбурзький.
Раніше Букінгемський палац заявив, що британська королівська сім'я дуже серйозно ставиться до згаданих принцом Гаррі і його дружиною Меган Маркл в інтерв'ю Опрі Вінфрі проблем, з якими пара зіткнулася після весілля.
"Вся родина засмутилася, коли дізналася, наскільки складними останні кілька років були для Гаррі та Меган", - йдеться у заяві, оприлюдненій від імені королеви Єлизавети II.
"Порушені питання, особливо пов'язані з расою, викликають занепокоєння. Хоча деякі спогади можуть відрізнятися, їх сприймають з усією серйозністю і вони будуть розглянуті [королівською] родиною в приватному порядку", - додають автори заяви.
В своєму інтерв'ю Опрі Гаррі також скаржився, що його зачіпало, що родина ніколи не обговорювала "колоніальні відтінки" заголовків новин і статей.
А на питання Опри Вінфрі про те, чи залишила пара Велику Британію через расизм, принц Гаррі відповів: "Це вплинуло у значній мірі".