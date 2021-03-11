Випустили випадково. Поліція Нью-Йорка полює на ймовірного вбивцю

Автор фото, Reuters

Поліція Нью-Йорка розшукує підозрюваного у вбивстві, якого в понеділок випадково випустили на волю.

26-річний Крістофер Баггс перебував під арештом, поки очікував на завершення судового процесу в своїй справі - його звинувачують у вбивстві, яке сталося у 2018 році.

Але через технічну помилку на початку тижня він опинився на свободі.

Річ у тім, що Баггс також проходить за іншою справою, за якою він відбував 30-денне ув'язнення. Справу про вбивство переплутали із нею, тому й випустили чоловіка з-під варти.

Де він перебуває зараз, невідомо.

Підрозділ, який займається розшуком втікачів, вже розпочав операцію, сподіваючись вийти на слід Баггса.

Влада оприлюднила фото підозрюваного, але радить людям до нього не наближатися.

"Нам відомо про цей інцидент, ми проводимо розслідування того, як це сталося", - заявили у відділі комунікацій Пенітенціарної служби США.

На ситуацію звернув увагу і мер Нью-Йорка Білл ле Блазіо. Він висловив впевненість, що Крістофера Баггса незабаром спіймають.

"Ми збираємося вжити додаткових заходів безпеки, аби такого більше ніколи не повторилося. Такі речі дуже засмучують", - додав де Блазіо.