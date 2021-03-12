Польща хоче заборонити геям і лесбійкам всиновлювати дітей

Автор фото, Getty Images

Міністерство юстиції Польщі розробило законопроєкт, який позбавить геїв, лесбійок, бісексуалів і трансгендерів останньої можливостві всиновлювати дітей.

У країні вже заборонене всиновлення для одностатевих пар, але заборону можна обійти, якщо заявку подає один із майбутніх батьків.

Тепер польська влада хоче позбавити представників ЛГБТ і цієї можливості.

"Ми готуємо зміну до закону, яка заборонить людям, що живуть з людьми тієї ж статі, всиновлювати дітей. Тому одностатева пара не зможе всиновити дитину", - сказав заступник міністра юстиції Міхал Войчик.

За його словами, мета цього заходу - безпека і добробут дітей. Але ЛГБТ-активісти кажуть, що діти, навпаки, постраждають від цієї заборони.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що "ЛГБТ-ідеологія" небезпечніша за комунізм

"Треба бути по-справжньому злою людиною, щоб відмовляти дітям в домі, і не важливо - йдеться про гетеросексуальну пару чи одностатеву. Діти заслуговують право на дім", - сказав активіст Бартош Сташевський.

Консервативна і націоналістична риторика - важлива частина платформи польського уряду та правлячої партії "Право і справедливість".

Влада бореться з "ЛГБТ-ідеологією", яка в її розуміння становить загрозу для традиційної сім'ї в католицькій Польщі.

Близько 100 підконтрольних партії органів місцевої влади вже схвалили резолюції, які оголошують їх "зонами, вільними від ЛГБТ-ідеології" або аналогічні декларації, що обмежують у правах одностатеві пари.

Цей курс Варшави зустрічає різку критику в різноманітних інстанціях Євросоюзу. У четвер Європарламент ухвалив резолюцію, яка оголошує ЄС "зоною свободи для ЛГБТ".

"Права ЛГБТ - це права людини", - йдеться в резолюції. 492 євродепутати проголосували за, 141 - проти.

Як повідомляє кореспондент BBC в Польщі Адам Істон, новий законопроєкт зобов'язує польські агентства зі всиновлення з'ясовувати, чи перебувають заявники в одностатевих стосунках.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Європарламент засудив курс Варшави на боротьбу з ЛГБТ

Законопроєкт також внесе кримінальне покарання за вказування неправдивої інформації в анкеті.

У міністерстві юстиції цей крок назвали відповіддю на розширення прав одностатевих пар у ЄС, зокрема на дозвіл шлюбів та всиновлення.

Уряд твердить, що до 80% жителів Польщі виступають проти цього.

Втім, є припущення, що законопроєкт направлений не стільки на обмеження прав ЛГБТ, скільки на мобілізацію ядерного ультраконсервативного електорату правлячої партії.