СБУ обшукує заправки Glusko. До чого тут Медведчук

Автор фото, УНІАН

Служба безпеки України повідомила, що викрила низку серйозних злочинів під час реалізації неякісних нафтопродуктів в країні. Сума ухилення від сплати податків, за даними СБУ, становить 240 млн гривень.

Про це пресслужба СБУ повідомила в четвер.

Кримінальне провадження відкрили відразу за декількома статтями:

легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом

ухилення від сплати податків

зловживання владою або службовим становищем

незаконне виготовлення підакцизних товарів.

"На теперішній час проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 авто", - йдеться в повідомленні.

Джерело BBC News Україна у правоохоронних органах повідомило, що йдеться про мережу заправних станцій Glusco.

Формально бенефіціаром компанії є громадянин Ізраїлю Нісан Моїсеєв, але ЗМІ неодноразово писали про те, що компанія тісно пов'язана з оточенням політика Віктора Медведчука, щодо якого нещодавно українська влада запровадила санкції.

Сам Медведчук це спростовував. Не знайшов зв'язку Медведчука з відповідними компаніями також Антимонопольний комітет України.

19 лютого РНБО запровадила санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, раніше так само під санкції потрапили канали, які пов'язували з цим політиком - 112 Україна, ZIK та NewsOne. Медведчук будь-яке відношення до каналів заперечує.