Україну накрили березневі вітри й хуртовини. Кличко - відпустіть людей з роботи

Автор фото, УНІАН

У п'ятницю 12 березня очікується різке погіршення погоди - ожеледиця, хуртовини, сильний вітер, налипання снігу.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій та Укргідрометцентр.

Потужні пориви вітру та хуртовини будуть спостерігати практично на всій території України, окрім східних областей.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - застерігають рятувальники.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся вранці у п'ятницю до керівників підприємств і організацій столиці з проханням скоротити робочий день через негоду.

"Щоб на дорогах не було великих заторів. І щоб розвести в часі навантаження на громадський транспорт столиці, у роботі якого можуть бути перебої через негоду", - пояснив Віталій Кличко, якого цитує його пресслужба.

А тих киян, у яких немає гострої потреби їхати в місто, мер закликав залишитися вдома.

У своєму Facebook синоптик Наталя Діденко пояснила різке похолодання та вітри потужним циклоном, який рухається на Україну з Західної Європи.

"Атмосферний фронт принесе у більшість наших областей сніг, мокрий сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу, на Заході - переважно дощ та мокрий сніг, - повідомила вона. - Вітер в Україні очікується південного, південно-західного напрямків, сильний, до штормових поривів".

"Ховайтеся і ухиляйтеся від сильного вітру, паркуйте автомобіль відповідно до синоптичної ситуації, закутуйте шию, дивіться не лише під ноги, а й в небо - там плаватимуть красиві хмари і можна буде вчасно помітити, раптом що летітиме", - застерігає Діденко.

Станом на 13.00 Київ уже накрила хуртовина та сильний вітер.

Втім уже 13 березня очікується істотне потепління, прогнозує Діденко.

Вітер стане більш помірним, а температура сягне в середньому аж 6-9 градусів тепла. Трохи холодніше буде на сході - 1-4 градуси тепла, а найтепліше на заході - 9-14 тепла.