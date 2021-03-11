Потрійна катастрофа Фукусіми. Чи можна було уникнути вибуху?

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Потрійна катастрофа Фукусіми. Чи можна було уникнути вибуху?

11 березня 2011 року потужний землетрус спричинив цунамі, яке вдарило по АЕС у Фукусімі.

Висота хвиль сягала 17 метрів, тому стіни, зведені для захисту станції від води, не витримали.

Затоплення призвело до аварії на АЕС.

Жертвами цунамі стали 15 тисяч людей. Десятки тисяч були змушені покинути домівки.

У радіусі 20 км від станції влада створила зону відчуження, де заборонялося селитися. Вибуху на АЕС передували тривожні дзвіночки.

Та чому керівництво компанії їх ігнорувало?