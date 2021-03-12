Марсохід Perseverance сканує скелі "співаючим лазером". Його можна почути
До нас дісталися звуки з Червоної планети.
Марсохід НАСА Perseverance вперше включив встановлений на ньому апарат SuperCam, що визначає склад гірських порід світловим променем високої інтенсивності.
Схожий пристрій був і на попередньому марсоході - Curiosity. Але лазер Perseverance удосконалили, зокрема встановили на ньому мікрофон, що дозволяє чути, як він працює.
Це не просто рекламна "фішка" - звук, що виникає при зіткненні променю з досліджуваним об'єктом, дає вченим додаткову інформацію про його щільність.
"Якщо ми постукаємо по твердій і м'якій поверхні, звук буде відрізнятися, - пояснює Наомі Мердок з французького Національного інституту аеронавтики і космосу в Тулузі. - Візьмемо, наприклад, крейду і мармур. Їхній хімічний склад однаковий, але фізичні властивості абсолютно різні".
На брифінгу доктор Мердок дала журналістам прослухати три види звуків, записаних мікрофоном SuperCam: звичайний шумовий фон планети, виття марсіанського вітру і звук від роботи лазера, схожий на стакато - уривчасту музику.
Perseverance сів у Маріанський кратер Джезеро 18 лютого й відтоді шукає сліди життя.
Глибока западина Джезеро розглядається вченими як найбільш ймовірне для цього місце, адже мільярди років тому там майже напевно було озеро. А де вода, там і життя.
Лазер SuperCam створили спільно американські і французькі дослідники.
Перший скельний масив, обраний для вивчення, отримав ім'я Мааз - так звучить слово Марс мовою індіанців навахо з південного заходу США.
Скеля, яку вивчав марсохід, виявилася базальтової. І це нікого не здивувало - базальт дуже поширений на Марсі.
Порода містить багато магнію і заліза, та часто виникає з лави під час охолодження.
"Ми поки що не знаємо, вулканічна це порода або осадова", - каже головний оператор SuperCam Роджер Вайнс з Національної лабораторії в Лос-Аламосі.
"Вона могла утворитися з частинок вулканічного походження, змитих річкою в озеро на дні кратера Джезеро і зцементованих там. Ми продовжимо досліджувати прилеглу місцевість, щоб з'ясувати більше", - додає вчений.
Більшість часу у перші три тижні на Марсі Perseverance перевіряв своє устаткування після посадки.
А потім він поїхав у північно-східному напрямку планети.
Наступне його завдання - експеримент з дроном-гелікоптером.
Маленький автоматичний вертоліт вагою два кілограми, названий Ingenuity ("Винахідливість") закріплений знизу марсоходу.
Зараз йде пошук відповідного майданчика для його запуску.
Марсохід опустить його на поверхню і від'їде у бік.