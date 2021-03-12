Марсохід Perseverance сканує скелі "співаючим лазером". Його можна почути

До нас дісталися звуки з Червоної планети.

Марсохід НАСА Perseverance вперше включив встановлений на ньому апарат SuperCam, що визначає склад гірських порід світловим променем високої інтенсивності.

Схожий пристрій був і на попередньому марсоході - Curiosity. Але лазер Perseverance удосконалили, зокрема встановили на ньому мікрофон, що дозволяє чути, як він працює.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, "Стакато" лазерного променю марсоходу

Це не просто рекламна "фішка" - звук, що виникає при зіткненні променю з досліджуваним об'єктом, дає вченим додаткову інформацію про його щільність.

"Якщо ми постукаємо по твердій і м'якій поверхні, звук буде відрізнятися, - пояснює Наомі Мердок з французького Національного інституту аеронавтики і космосу в Тулузі. - Візьмемо, наприклад, крейду і мармур. Їхній хімічний склад однаковий, але фізичні властивості абсолютно різні".

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH Підпис до фото, Апарат SuperCam визначає склад гірських порід світловим променем високої інтенсивності

На брифінгу доктор Мердок дала журналістам прослухати три види звуків, записаних мікрофоном SuperCam: звичайний шумовий фон планети, виття марсіанського вітру і звук від роботи лазера, схожий на стакато - уривчасту музику.

Perseverance сів у Маріанський кратер Джезеро 18 лютого й відтоді шукає сліди життя.

Глибока западина Джезеро розглядається вченими як найбільш ймовірне для цього місце, адже мільярди років тому там майже напевно було озеро. А де вода, там і життя.

Лазер SuperCam створили спільно американські і французькі дослідники.

Перший скельний масив, обраний для вивчення, отримав ім'я Мааз - так звучить слово Марс мовою індіанців навахо з південного заходу США.

Автор фото, NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS Підпис до фото, Апарат SuperCam сфотографував скельний масив Мааз - так звуть Марс індіанці-навахо

Скеля, яку вивчав марсохід, виявилася базальтової. І це нікого не здивувало - базальт дуже поширений на Марсі.

Порода містить багато магнію і заліза, та часто виникає з лави під час охолодження.

"Ми поки що не знаємо, вулканічна це порода або осадова", - каже головний оператор SuperCam Роджер Вайнс з Національної лабораторії в Лос-Аламосі.

"Вона могла утворитися з частинок вулканічного походження, змитих річкою в озеро на дні кратера Джезеро і зцементованих там. Ми продовжимо досліджувати прилеглу місцевість, щоб з'ясувати більше", - додає вчений.

Більшість часу у перші три тижні на Марсі Perseverance перевіряв своє устаткування після посадки.

А потім він поїхав у північно-східному напрямку планети.

Автор фото, NASA Підпис до фото, Дизайн роверу "Марс 2020" заснований на роботі попередника Curiosity

Наступне його завдання - експеримент з дроном-гелікоптером.

Маленький автоматичний вертоліт вагою два кілограми, названий Ingenuity ("Винахідливість") закріплений знизу марсоходу.

Зараз йде пошук відповідного майданчика для його запуску.

Марсохід опустить його на поверхню і від'їде у бік.