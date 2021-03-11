Кого покарають за харківські угоди, 10 років Фукусіми і життя з довгим Ковідом. Теленовини ВВС

У випуску 11 березня:

Гучне зникнення і вбивство 33-річної англійки шокувало країну. Підозрюваний - поліцейський. Під підозрою також українка - його дружина і ймовірна спільниця;

РНБО доручила СБУ перевірити на предмет можливої державної зради всіх, хто голосував за Харківські угоди про пролонгацію базування ЧФ Росії у Криму в 2010 році. Чому зараз?

Фукусіма 10 років потому. Наші кореспонденти побували на місці катастрофи 11 березня 2011 року.

Рівно рік тому ВООЗ проголосила Covid-19 пандемією. Розповідаємо, як виглядає життя з довгим "ковідом".