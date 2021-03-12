У світі народжується найбільше близнят за весь час. Чому так відбувається

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У світі народжується найбільше двійнят, аніж коли-небудь раніше, кажуть науковці.

Щороку у світі народжується близько 1,6 млн близнят, причому кожне 42-ге немовля народжується близнюком.

Рішення жінок народжувати пізніше і такі медичні методи запліднення, як ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення), призвели до того, що народжуваність близнюків зросла на третину з 1980-х років.

Але тут існує й небезпека, тому що двоплідна вагітність несе більше ризиків.

Згідно з дослідженням, яке опублікував журнал Human Reproduction, до піку народжуваності йшли у всіх регіонах протягом 30 років. В Азії кількість близнюків зросла на 32%, а у Північній Америці до 71%.

Дослідники зібрали інформацію про статистику народжуваності близнюків з 165 країн на 2010-2015 роки та порівняли це з показниками 1980-1985 років.

Кількість народжених близнюків на тисячу пологів зараз особливо висока в Європі та Північній Америці. Загалом у світі вона зросла з дев'яти на 1000 пологів до 12.

Але народжуваність близнюків в Африці завжди була високою і за останні 30 років майже не змінилася. Дослідники вважають, що це може бути пов'язано з й без того великою кількістю населення.

На Африку й Азію сьогодні припадає близько 80% всіх близнюків у світі.

Професор Крістіан Монден, автор дослідження з Оксфордського університету, сказав, що для цього є причина.

"Кількість двійнят в Африці настільки велика через велику кількість близнюків, народжених з двох окремих яйцеклітин. Швидше за все, це пов'язано з генетичними відмінностями між африканським населенням та іншими популяціями", — сказав професор.

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Водночас зростає і кількість близнюків в Європі, Північній Америці та країнах Океанії. Основною причиною цього стало використання з 1970-х років репродуктивної медицини, таких методів як штучне запліднення і стимуляція яєчників.

Усі ці методи збільшують ймовірність багатоплідних пологів.

Небезпека подвійної вагітності

У дослідженні сказано, що жінки, які вирішили створити сім'ю у пізнішому віці, частіше користуються штучними засобами запліднення через низьку фертильність, тобто здатність народжувати. Тому частіше народжують близнюків.

Водночас професор Монд нагадує, що одноплідна вагітність є куди безпечнішою.

"Це важливо, оскільки пологи близнюків пов'язані з вищим рівнем смертності немовлят і дітей, а також з великою кількістю ускладнень для матерів і дітей під час вагітності, а також під час і після пологів", — каже він.

У близнюків більше труднощів при народженні, вони частіше народжуються недоношеними, мають меншу вагу при народженні й вищий відсоток мертвонароджень.

У дослідженні вказано, що доля близнят у країнах з низьким і середнім рівнем доходу викликає більше занепокоєння.

Так в Африці на південь від Сахари багато близнюків втрачають своїх братів і сестер у перший рік життя, а це понад 200 тисяч дітей щорічно.

Дослідники вважають, що Індія і Китай будуть відігравати важливу роль у тому, скільки близнюків народжуватиметься у майбутньому.

Зниження фертильності, матері у зрілому віці і такі методи, як ЕКЗ, впливатимуть на кількість близнят у найближчі роки.

Народжуваність в Україні за останні 10 років знизилась на 40%, йдеться в інформації Державної служби статистики.

У 2020 році зафіксували найнижчу народжуваність за останні 10 років - 293 457 дітей. Цього ж року померло 616 835 осiб.