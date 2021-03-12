У світі народжується найбільше близнят за весь час. Чому так відбувається
У світі народжується найбільше двійнят, аніж коли-небудь раніше, кажуть науковці.
Щороку у світі народжується близько 1,6 млн близнят, причому кожне 42-ге немовля народжується близнюком.
Рішення жінок народжувати пізніше і такі медичні методи запліднення, як ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення), призвели до того, що народжуваність близнюків зросла на третину з 1980-х років.
Але тут існує й небезпека, тому що двоплідна вагітність несе більше ризиків.
Згідно з дослідженням, яке опублікував журнал Human Reproduction, до піку народжуваності йшли у всіх регіонах протягом 30 років. В Азії кількість близнюків зросла на 32%, а у Північній Америці до 71%.
Дослідники зібрали інформацію про статистику народжуваності близнюків з 165 країн на 2010-2015 роки та порівняли це з показниками 1980-1985 років.
Кількість народжених близнюків на тисячу пологів зараз особливо висока в Європі та Північній Америці. Загалом у світі вона зросла з дев'яти на 1000 пологів до 12.
Але народжуваність близнюків в Африці завжди була високою і за останні 30 років майже не змінилася. Дослідники вважають, що це може бути пов'язано з й без того великою кількістю населення.
На Африку й Азію сьогодні припадає близько 80% всіх близнюків у світі.
Професор Крістіан Монден, автор дослідження з Оксфордського університету, сказав, що для цього є причина.
"Кількість двійнят в Африці настільки велика через велику кількість близнюків, народжених з двох окремих яйцеклітин. Швидше за все, це пов'язано з генетичними відмінностями між африканським населенням та іншими популяціями", — сказав професор.
Водночас зростає і кількість близнюків в Європі, Північній Америці та країнах Океанії. Основною причиною цього стало використання з 1970-х років репродуктивної медицини, таких методів як штучне запліднення і стимуляція яєчників.
Усі ці методи збільшують ймовірність багатоплідних пологів.
Небезпека подвійної вагітності
У дослідженні сказано, що жінки, які вирішили створити сім'ю у пізнішому віці, частіше користуються штучними засобами запліднення через низьку фертильність, тобто здатність народжувати. Тому частіше народжують близнюків.
Водночас професор Монд нагадує, що одноплідна вагітність є куди безпечнішою.
"Це важливо, оскільки пологи близнюків пов'язані з вищим рівнем смертності немовлят і дітей, а також з великою кількістю ускладнень для матерів і дітей під час вагітності, а також під час і після пологів", — каже він.
У близнюків більше труднощів при народженні, вони частіше народжуються недоношеними, мають меншу вагу при народженні й вищий відсоток мертвонароджень.
У дослідженні вказано, що доля близнят у країнах з низьким і середнім рівнем доходу викликає більше занепокоєння.
Так в Африці на південь від Сахари багато близнюків втрачають своїх братів і сестер у перший рік життя, а це понад 200 тисяч дітей щорічно.
Дослідники вважають, що Індія і Китай будуть відігравати важливу роль у тому, скільки близнюків народжуватиметься у майбутньому.
Зниження фертильності, матері у зрілому віці і такі методи, як ЕКЗ, впливатимуть на кількість близнят у найближчі роки.
Народжуваність в Україні за останні 10 років знизилась на 40%, йдеться в інформації Державної служби статистики.
У 2020 році зафіксували найнижчу народжуваність за останні 10 років - 293 457 дітей. Цього ж року померло 616 835 осiб.