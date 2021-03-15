Скутий з коханою ланцюгом. Як з цим живе пара з Харкова
Вікторія та Олександр з Харкова дали себе скувати ланцюгом, щоб разом прожити 3 місяці й увійти з цим досягненням до української книги рекордів.
Олександр каже, що спочатку хотів, щоб його з коханою скріпили хірургічними швами. Однак після консультації з лікарем пара відмовилася від такого варіанту і попросила скувати себе ланцюгом.
З часу початку незвичного експерименту минув вже місяць.
Як хлопець та дівчина змогли пристосуватися до нового життя, як їздять на авто, як миються, готують каву, вирішують проблему з туалетом - дивіться на відео.
Працювали над матеріалом Оксана Нечепоренко, Антон Авіжас та Альбій Шудря.
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