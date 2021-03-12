Гучне вбивство в Британії. Поліція підтвердила, що знайдене тіло належить Сарі Еверард

Автор фото, Sarah Everard

Британська поліція підтвердила, що тіло, яке знайшли під час пошуків Сари Еверард, належить зниклій дівчині.

33-річна маркетологиня зникла ще минулого тижня по дорозі додому в південному Лондоні.

У її викраденні та вбивстві підозрюють офіцера поліції, який зараз під вартою.

Ця історія стала однією з головних тем у Британії, у тому числі через елітний підрозділ, в якому служив підозрюваний.

Тіло невідомої жінки знайшли 10 березня в лісі поблизу міста Ешфорд. Помічник комісара Скотланд-Ярду Нік Ефгрейв згодом підтвердив, що це таки тіло Еверард.

За його словами, родичам дівчини вже повідомили "найстрашніші новини" та надали підтримку.

Востаннє Еверард бачили 3 березня, коли вона одна поверталася додому о 21.30 за місцевим часом.

9 березня за підозрою у викраденні та вбивстві дівчини затримали офіцера поліції. Він працював в елітному управлінні, яке займається охороною членів парламенту та дипломатів, тому мав право носити зброю. Поліцейські у Британії не носять зброю.

Також під підозрою у співучасті опинилася дружина офіцера - українка.

10 березня правоохоронці знайшли людські останки поблизу Ешфорда.

"Це розслідування триває, сотні офіцерів цілодобово працюють, щоб встановити усі обставини зникнення Сари та її вбивства", - запевнив Ефгрейв.

Інші деталі загадкового вбивства та можливих зв'язків цієї історії з Україною читайте в огляді на BBC News Україна.