Аварія винищувача з авто під Києвом. Як таке могло статись

Автор фото, Український мілітарний портал

На території авіаційної військової частини у Василькові під Києвом автомобіль врізався у щойно модернізований літак. Про інцидент повідомило повітряне командування "Центр".

Подія сталася увечері 10 березня на території 40 бригади тактичної авіації.

Військові повідомили, що літак саме буксирували на авіаційну стоянку. Внаслідок зіткнення з легковиком літак і авто загорілися, але їх вдалося вчасно загасити.

Водночас ЗМІ повідомляють, що за кермом автомобіля Volkswagen Touran на литовських номерах був виконувач обов'язків інженера другої ескадрильї військової частини капітан Ш. 1974 р.н. Військовослужбовець нібито був напідпитку — у його крові, як повідомляють ЗМІ, виявили 0,2 проміле алкоголю.

Автор фото, Український мілітарний портал Підпис до фото, У літака пошкоджений двигун і стабілізатор

Водій внаслідок ДТП отримав забої грудної клітини та обличчя.

У пресслужбі повітряних сил України ВВС News Україна повідомили, що усю інформацію щодо інциденту, як і те, чи був п'яним винуватець ДТП, нададуть правоохоронці.

За словами речника Юрія Ігната, у літака пошкоджений двигун та окремі частини фюзеляжу. На фото видно, що літак суттєво постраждав.

Збитки має відшкодовувати винуватець інциденту.

Автор фото, Український мілітарний портал Підпис до фото, Атомобіль, як і літак, горів. Пожежу вдалося загасити.

За фото, які опублікував МУкраїнський мілітарний портал, вдалось встановити, що літак має бортовий номер 08.

Це винищувач МіГ-29МУ1, який модернізували на Львівському авіаційно-ремонтному заводі та влітку передали до військової частини. Винищувачі мали "посилити обороноздатність України", повідомляв Укроборонпром.

Автор фото, Укроборонпром Підпис до фото, Винищувач МіГ-29МУ1 модернізували на Львівському державному авіаційно-ремонтному заводі

На місці події працюють правоохоронці. У військовій частині проводиться службове розслідування, причини події з'ясовуються.