Аварія винищувача з авто під Києвом. Як таке могло статись
На території авіаційної військової частини у Василькові під Києвом автомобіль врізався у щойно модернізований літак. Про інцидент повідомило повітряне командування "Центр".
Подія сталася увечері 10 березня на території 40 бригади тактичної авіації.
Військові повідомили, що літак саме буксирували на авіаційну стоянку. Внаслідок зіткнення з легковиком літак і авто загорілися, але їх вдалося вчасно загасити.
Водночас ЗМІ повідомляють, що за кермом автомобіля Volkswagen Touran на литовських номерах був виконувач обов'язків інженера другої ескадрильї військової частини капітан Ш. 1974 р.н. Військовослужбовець нібито був напідпитку — у його крові, як повідомляють ЗМІ, виявили 0,2 проміле алкоголю.
Водій внаслідок ДТП отримав забої грудної клітини та обличчя.
У пресслужбі повітряних сил України ВВС News Україна повідомили, що усю інформацію щодо інциденту, як і те, чи був п'яним винуватець ДТП, нададуть правоохоронці.
За словами речника Юрія Ігната, у літака пошкоджений двигун та окремі частини фюзеляжу. На фото видно, що літак суттєво постраждав.
Збитки має відшкодовувати винуватець інциденту.
За фото, які опублікував МУкраїнський мілітарний портал, вдалось встановити, що літак має бортовий номер 08.
Це винищувач МіГ-29МУ1, який модернізували на Львівському авіаційно-ремонтному заводі та влітку передали до військової частини. Винищувачі мали "посилити обороноздатність України", повідомляв Укроборонпром.
На місці події працюють правоохоронці. У військовій частині проводиться службове розслідування, причини події з'ясовуються.